Održano ročište o uvođenju vanredne uprave u Novu Željezaru Zenica

Pred Općinskim sudom u Zenici, na danas održanom ročištu kojim je rukovodio sudija Dino Aličić, nije donesena konačna odluka o pokretanju postupka uvođenja vanredne uprave u preduzeću Nova Željezara Zenica.

Sudija Aličić, nakon što je saslušao izjašnjenja advokata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja je na osnovu nedavno usvojenog Zakona o postupku uvođenja vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica ovom zeničkom sudu i uputila prijedlog za uvođenje vanredne uprave na čelu sa Senom Šaranović, najavio je kako će u zakonom propisanom roku, donijeti odluku i objaviti je na adekvatan način u narednom periodu.

Pravni tim Vlade FBiH, kojeg su činili advokati Feđad Začiragić i Hakija Zaimović, kao i advokat Nove Željezare Zenica Suad Slipčević, iznijeli su svoje stavove i razloge za uvođenje, odnosno ne uvođenje vanredne uprave.

Začiragić je na izlaganje Slipčevića u kojem je, između ostalog, naveo da je Vladi FBiH nuđeno da bez naknade, na period od pet godina, zakupe sve pogone koji su neophodni za proces integralne proizvodnje čelika u Zenici, odgovorio kako je predlagač bio spreman preuzeti proizvodnju dužnika u svim segmentima, a ne samo u pojedinim dijelovima.

– Predlagač je, smatrajući da se samo u takvim uslovima može rekonstruisati i osigurati profitabilna proizvodnja, bio spreman preuzeti samo pod tim uslovima, – naglasio je Začiragić.

Na navode Slipčevića da Vlada FBiH uopće nije odgovorila na ponudu za ostvarivanje prava preče kupnje koju je dao bivši vlasnik kompanije, ArcelorMittal, Začiragić je kazao da je u tom prijedlogu bilo ponuđen i otkup vlasništva u drugim, povezanim društvima sa tim vlasnikom, ali da to nije bilo prihvatljivo.

Vlada FBiH je, kazao je, željela otkupiti samo udio u NŽZ-a u kojoj su vlasnici 8 posto kapitala.

– Da je dužnik prilikom predavanja zahtjeva za otvaranje stečaja bio ozbiljan i da je želio nastaviti integralnu proizvodnju, mogli su, u toku predstečajnog postupka ili uz prijedlog za otvaranje stečaja, priložiti plan reorganizacije, pripremljen sa svojim povjeriocima -kazao je Začiragić.

Vlada FBiH, dodao je, željela je uvođenjem vanredne uprave spriječiti da ova, strateški važna kompanija za FBiH i državu BiH, ovisi o Odboru povjerilaca, koji bi diktirao uslove rada u toku stečajnog postupka, a u kojem su kompanije povezane s dužnikom i njegovim vlasnicima.

Naveo je kako je preduzeće u stanju platežne nesposobnosti, a da su glavni povjerioci Ferrum iz Zvornika sa 160 miliona, Nova Ljubija Prijedor sa 69 miliona, Pavgord s 41 milion KM…, koji su povezani s vlasnicima NŽZ-a.

Privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović potvrdio je i danas da ostaje pri svim navodima iz izvještaja, koji je na zahtjev ovog suda, sačinio te u kojem je naveo da zbog platežne nesposobnosti dužnika postoje svi uslovi za otvaranje stečaja nad ovim preduzećem, u kojem je nedavno ugašena integralna proizvodnja, prestankom rada pogona Visoka peć, Aglomeracija i Čeličana.

Hadžirašidović je, na pitanja advokata Vlade FBiH da li je u svom izvještaju vršio i analizu razloga nastanka finansijskog stanja platežne nesposobnosti te utjecaj povezanosti vlasnika kapitala s najvećim dobavljačima i povjeriocima, kazao kako je sud imenovao vještaka ekonomske struke, čijim je nalazima on poklonio povjerenje.