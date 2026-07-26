Potresna poruka Kenana Hrustanovića: “Trebao sam biti s vama… Volio bih da vam se kombi pokvario i da ste se vratili kući”

Načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović oprostio se od prijatelja i kolega koji su izgubili živote na planini Elbrus objavom koja je duboko potresla javnost.

Hrustanović je ranije izjavio da je i sam trebao biti dio ekspedicije, ali je zbog povrede koljena odustao od puta. U emotivnoj poruci opisao je bol, nemoć i osjećaj gubitka nakon tragedije u kojoj je ostao bez ljudi s kojima je godinama dijelio planine, akcije spašavanja i prijateljstvo.

– Trebao sam biti s vama… Radovao sam se svakom kilometru našeg zajedničkog puta, svakom koraku prema vrhu, svakom osmijehu koji smo trebali podijeliti tamo gore, bliže nebu nego ikad. A onda… sudbina je odlučila drugačije – napisao je Hrustanović.

Prisjetio se i posljednjeg susreta s prijateljima prije njihovog polaska iz Zenice.

– Sjećam se… u šali sam govorio dok ste utovarali stvari u kombi ispred Doma mladih u Zenici… “Dabogda vam se kombi pokvario…” I danas, dok ove riječi izgovaram, volio bih više od svega da se zaista pokvario… da ste se vratili… da ste još tu – naveo je.

Opisao je i neizvjesnost koja je nastupila kada je komunikacija s ekspedicijom prekinuta.

– Kada se niste javljali, kada je telefon ostajao nijem, imao sam grč u stomaku… onaj osjećaj koji ne možeš objasniti, ali znaš da nije dobar.

Posebno je istakao koliko je teško učestvovati u akciji spašavanja kada su ugroženi ljudi s kojima je godinama radio.

– Teško je voditi akcije… Ali najteže su one koje vodiš za svoje prijatelje. One sa kojima si do jučer spašavao tuđe živote, rame uz rame… a danas stojiš i gledaš, moleći se, nadajući se da će neko spasiti njih.

Na kraju poruke poručio je da će poginule prijatelje nositi sa sobom do kraja života.

– Dok sam živ, nosit ću vas sa sobom – u svakom koraku, u svakoj planini, u svakoj akciji spašavanja. S osmijehom ću se sjećati naših zajedničkih trenutaka, planinarskih tura, neprospavanih noći, umora koji smo dijelili i snage koju smo jedni drugima davali. Bili ste više od prijatelja. Bili ste moj oslonac… Volim vas… i uvijek ću vas voljeti – zaključio je Hrustanović.

Podsjećamo, u tragediji na Elbrusu poginuli su Nermin Talam, Denis Okanović, Alma Okanović, Almir Krivdić i Meliha Čaušević, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić preživjeli uspon. Tragedija je potresla Zenicu, Bosnu i Hercegovinu, ali i širu planinarsku zajednicu.