Predstavnički dom usvojio budžet institucija BiH za 2026. vrijedan 1,58 milijardi KM

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je danas Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu.

Za usvajanje budžeta glasalo je 29 poslanika, jedan je bio protiv, dok je osam bilo suzdržano. Time su osigurane i opšta i entitetska većina.

Poslanici su usvojili i zaključak poslanika Jasmina Emrića, za koji su glasala 24 poslanika, 11 je bilo protiv, a tri su bila suzdržana.

Prijedlog budžeta prethodno je utvrdilo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ono je ovlastilo ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića da u ime Predsjedništva obrazloži budžet u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Prije toga, Vijeće ministara BiH utvrdilo je Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu i uputilo ga Predsjedništvu BiH kao ovlaštenom predlagaču.

Prema podacima Vijeća ministara BiH, ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u budžetu za 2026. godinu iznose 1.580.500.000 KM.

To predstavlja povećanje od 10 miliona KM, odnosno jedan posto, u odnosu na budžet institucija BiH za 2025. godinu.