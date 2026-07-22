Svjetsko prvenstvo u Saudijskoj Arabiji bi se zbog Ramazana moglo igrati 2035. umjesto 2034. godine

Svjetsko prvenstvo kojem će domaćin 2034. godine biti Saudijska Arabija bi se moglo pomjeriti te bismo novog svjetskog prvaka dobili tokom 2035. godine.

Britanski The Sun piše o mogućnosti da se turnir u Saudijskoj Arabiji ne održi u potpunosti tokom 2034., nego da završi početkom 2035. godine.

Organizacija turnira u Saudijskoj Arabiji od početka je suočena s problemom ekstremno visokih ljetnih temperatura. Taj problem je 2022. u Kataru riješen tako što se prvenstvo održalo u novembru i decembru, ali isto se ne može primijeniti na turnir u Saudijskoj Arabiji.

Naime, prema islamskom lunarnom kalendaru, Ramazan 2034. godine traje od 12. novembra do 12. decembra i šanse da se turnir održi u tom periodu su skoro pa ravne nuli.

Svjetsko prvenstvo bi tako moglo početi sredinom ili krajem decembra 2034. i da završi tek krajem januara 2035. godine. Druga mogućnost je da cijeli turnir počne tek u januaru, a da se finale odigra u februaru 2035. godine.

U oba slučaja, Svjetsko prvenstvo 2034. postalo bi prvo u historiji koje se proteže na dvije kalendarske godine ili se igra u neparnoj godini.

Konačnu odluku o datumu održavanja turnira FIFA bi trebala donijeti tokom 2027. godine.