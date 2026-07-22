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Vozač iz Zadra smrtno stradao u nesreći kod Travnika

Vozač iz Zadra smrtno stradao u nesreći kod Travnika

Foto: Arhiv

Vozač osobnog vozila marke Ford smrtno je stradao u prometnoj nesreći koja se oko 10.30 sati dogodila na magistralnoj cesti M-16.4, u mjestu Donje Putićevo kod Travnika, priopćeno je iz Ureda komesara policije MUP-a Kantona Središnja Bosna.

U nesreći su sudjelovala dva osobna motorna vozila – Ford kojim je upravljao M. Z. (1957.) iz Zadra, Republika Hrvatska, te Škoda Fabia kojom je upravljala M. D. (1950.) iz Novog Travnika.

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Kod vozača Forda nastupila je smrt, a obdukcijom će biti utvrđen točan uzrok smrti.

Na mjesto nesreće izašla je dežurna tužiteljica Kantonalnog tužiteljstva Travnik koja je rukovodila očevidnim radnjama, dok su policijski službenici Odjela kriminalističke policije Policijske uprave Travnik obavljali potrebne radnje.

Za vrijeme trajanja očevida promet se na navedenoj dionici odvija jednom prometnom trakom.

Vozač osobnog vozila marke Ford smrtno je stradao u prometnoj nesreći koja se oko 10.30 sati dogodila na magistralnoj cesti M-16.4, u mjestu Donje Putićevo kod Travnika, priopćeno je iz Ureda komesara policije MUP-a Kantona Središnja Bosna.

U nesreći su sudjelovala dva osobna motorna vozila – Ford kojim je upravljao M. Z. (1957.) iz Zadra, Republika Hrvatska, te Škoda Fabia kojom je upravljala M. D. (1950.) iz Novog Travnika.

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Kod vozača Forda nastupila je smrt, a obdukcijom će biti utvrđen točan uzrok smrti.

Na mjesto nesreće izašla je dežurna tužiteljica Kantonalnog tužiteljstva Travnik koja je rukovodila očevidnim radnjama, dok su policijski službenici Odjela kriminalističke policije Policijske uprave Travnik obavljali potrebne radnje.

Za vrijeme trajanja očevida promet se na navedenoj dionici odvija jednom prometnom trakom.

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IzvorFena

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