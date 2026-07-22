JP Autoceste FBiH: “Istrage OLAF-a i EPPO-a nisu povezane, istražitelji provjeravaju rad stare uprave”

Javno preduzeće Autoceste FBiH oglasilo se opširnim saopćenjem za javnost u kojem, kako navode, žele demantovati informacije koje aktivnosti Evropskog ureda za borbu protiv prevara (OLAF) i postupak pred Evropskim javnim tužilaštvom (EPPO) dovode u vezu sa ugovornim izmjenama na projektu Poprikuše – Nemila.

Iz ovog javnog preduzeća tvrde da je nova uprava spriječila zloupotrebu i nenamjensko trošenje čak 25 miliona eura.

Kako ističu iz Autocesta FBiH, njihov cilj nije polemika s medijima, već pružanje potpunog uvida u dokumentaciju, te naglašavaju da tvrdnje o povezanosti OLAF-a i EPPO-a u ovom slučaju ne odgovaraju činjenicama.

Iz Autocesta FBiH izričito tvrde da do danas nisu zaprimili nijedan službeni akt koji bi ukazivao na to da OLAF postupa po nalogu EPPO-a, niti da je predmet OLAF-ove provjere bio takozvani “Claim broj 5” (Zahtjev za naknadne radove) na dionici Poprikuše – Nemila.

Prema njihovim navodima, OLAF je analizirao dokumentaciju vezanu za projekte finansirane međunarodnim sredstvima i postupke javnih nabavki iz perioda 2018–2022. godine.

S druge strane, postupak koji vodi EPPO, kako tvrde u Autocestama, odnosi se na potpuno drugu dionicu: Ozimice – Poprikuše.

Na ovoj dionici ugovor za izbor Inžinjera konsultanta nikada nije dodijeljen, niti su korištena sredstva EU.

Trenutna uprava poništila je taj tender 23. augusta 2024. godine.

Preduzeće je, kako navode, još 4. jula 2024. godine podnijelo krivičnu prijavu nadležnim organima zbog moguće manipulacije ponudama na pomenutom tenderu.

Kako je tekao proces za “Claim 5”

U saopćenju se navodi hronologija događaja u vezi sa Zahtjevom za naknadne radove (Claim broj 5) na dionici Poprikuše – Nemila. Nova uprava je, podsjećaju, preuzela mandat 29. maja 2023. godine, a sporni događaji su se odigrali neposredno prije toga:

8. maj 2023. : Kompanija PPG d.o.o. Sarajevo (direktorica Emina Ramčić) dostavlja vlastiti izvještaj o Claim-u broj 5 izvođaču i tadašnjem direktoru JP Autoceste FBiH, Elmedinu Voloderu.

17. maj 2023. : Tadašnji direktor Elmedin Voloder izdaje saglasnost za angažovanje kompanije PPG d.o.o. kao podugovarača konsultanta IRD Engineering S.r.l. Autoceste FBiH tvrde da postoji službena zabilješka voditelja projekta koji konstatuje da je to suprotno Ugovoru i da nema odobrenja kreditora (EBRD-a).

3. juni 2023. : Kompanija IRD Engineering dostavlja službeni akt kojim odbacuje izvještaj PPG-a, nazivajući ga internim dokumentom, te konstatuje da ovlašteni inžinjer Paolo Orsini nije odobrio Claim broj 5.

Iz Autocesta FBiH tvrde da bi, da je prihvaćena procjena firme PPG d.o.o. Sarajevo, finansijska obaveza preduzeća prema izvođaču bila veća za približno 25 miliona eura.

Kako pojašnjavaju, prema izvještaju PPG-a, vrijednost Claim-a do maja 2023. godine procijenjena je na 52.307.682 eura (uz produženje roka za 515 dana). Međutim, konačna procjena ugovornog inženjera IRD Engineering, koju su potvrdile međunarodne institucije, iznosila je približno 27 miliona eura (uz produženje roka za 182 dana).

Ova evaluacija nije bila jednostrana odluka Autocesta, već je, kako navode, prošla rigorozan višestepeni proces:

Evaluaciju je uradio ugovorni inženjer IRD Engineering.

Potvrdila ju je tehnička asistencija firme Hill International i profesor Adam Dietmar.

Saglasnost je dao Lender’s Monitor Advisor (ARUP), angažovan od strane EBRD-a.

EBRD je izdao formalni “No Objection” (odobrenje bez prigovora).

Iz uprave JP Autoceste FBiH ističu da “nemaju šta skrivati” te da ova međunarodna ugovorna procedura važi za sve projekte koji se finansiraju stranim kreditima.

U tu svrhu, preduzeće je najavilo stavljanje na raspolaganje kompletne dokumentacije, uključujući sve “No Objection” saglasnosti EBRD-a, odluku Elmedina Volodera od 17. maja 2023., kao i e-mail prepiske.

“Građani, institucije Bosne i Hercegovine i međunarodni partneri imaju pravo da cijeli postupak ocjenjuju na osnovu kompletne dokumentacije, a ne na osnovu izdvojenih rečenica ili parcijalno objavljenih dokumenata”, zaključuje se u saopćenju, uz poruku da će JP Autoceste FBiH nastaviti punu saradnju sa svim istražnim organima, uključujući OLAF i EPPO.