Potpisani ugovori o finansijskoj podršci nevladinim organizacijama iz oblasti socijalne zaštite i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata iz ZDK

Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Antonio Šimunović potpisao je danas ugovore o dodjeli budžetskih sredstava kantonalnim nevladinim organizacijama za finansiranje ili sufinansiranje programa rada ili projekata iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom te zaštite raseljenih lica i povratnika, kao i ugovore o dodjeli budžetskih sredstava kantonalnim reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata za 2026. godinu.

Po osnovu provedenog Javnog poziva Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona odobrena su budžetska sredstva: Društvu socijalnih radnika Zeničko-dobojskog kantona, Udruženju „MEDICA„ Zenica, Centru za mlade „INPUT“, Centru ženskih prava, Udruženju „PROSPERO“ Zenica, Koaliciji organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona, Udruženju djece i mladih oboljelih od šećerne bolesti Zeničko-dobojskog kantona, Savezu udruženja slijepih građana Zeničko-dobojskog kantona i Savezu civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona.

Također, nakon provedenog Javnog poziva za reprezentativne organizacije osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata, Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona odobrena su budžetska sredstva: Udruženju djece i mladih oboljelih od šećerne bolesti ZDK, Savezu udruženja slijepih građana Zeničko-dobojskog kantona, Udruženju „Dlan“ Zenica, Savezu civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona, Savezu invalida rada Zeničko-dobojskog kantona i Udruženju oboljelih od multipla skleroze Zeničko-dobojskog kantona.

Potpisanim ugovorima su definisana međusobna prava i obaveze ugovornih strana u vezi namjenskog utroška ukupno odobrenih 115.800,00 KM, od čega po osnovu prvog javnog poziva 70.000,00 KM te 45.800,00 KM po osnovu reprezentativnosti organizacija.

Ministar Šimunović je potvrdio opredjeljenje za dobru saradnju i podršku organizacijama koje doprinose boljem položaju korisničkih populacija u ovim oblastima. Naglasio je da je Zeničko-dobojski kanton prvi u Federaciji BiH proveo proceduru dodjele reprezentativnosti kantonalnim i općinskim/gradskim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata te da su reprezentativnim organizacijama prvi put dodijeljena sredstva na ovaj način.

– Na ovaj način smo izdvojili određen broj organizacija koje su nositelji pozitivnih priča i koje će i dalje biti na dispoziciji i u koordinaciji sa našim ministarstvom za sve ono što namjeravao realizirati kroz naše planove rada – rekao je ministar Šimunović.

Predstavnici organizacija potpisnika ugovora su istakli zahvalnost na saradnji i transparentnom radu resornog ministarstva te kontinuiranoj podršci i uvažavanju značaja kantonalnih nevladinih organizacija.