U Kantonalnoj bolnici Zenica uspješno obavljena multiorganska eksplantacija

U JU Kantonalna bolnica Zenica 21. jula uspješno je izvedena multiorganska eksplantacija organa sa moždano mrtvog donora, potvrđeno je iz ove zdravstvene ustanove.

Riječ je o izuzetno složenom medicinskom zahvatu koji je realiziran u skladu sa svim važećim medicinskim, etičkim i zakonskim standardima, a rezultat je zajedničkog rada stručnih timova Kantonalne bolnice Zenica i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Tim KCUS-a predvodio je mr. sci. med. Osman Hadžiosmanović, dok su u Kantonalnoj bolnici Zenica proces vodile koordinatorica za transplantaciju mr. biomed. sci. prim. dr. Senada Čaušević i zamjenica koordinatorice doc. dr. med. sci. prim. Nermina Rizvanović.

Iz Kantonalne bolnice ističu da je zahvaljujući visokom stepenu stručnosti, profesionalnosti i odličnoj koordinaciji svih učesnika eksplantacija uspješno obavljena, nakon čega su organi sigurnim transportom prebačeni u KCUS, gdje su transplantirani pacijentima kojima su bili neophodni.

Posebnu zahvalnost iz bolnice uputili su porodici donora, koja je u trenucima velikog ličnog gubitka donijela odluku da doniranjem organa omogući drugima novu priliku za život.

– Njihova teška, ali nesebična odluka predstavlja izuzetan čin humanosti, plemenitosti i solidarnosti koji će ostati trajno upamćen – poručili su iz Kantonalne bolnice Zenica.

Zahvalnost je upućena i svim zdravstvenim radnicima koji su učestvovali u realizaciji ovog zahtjevnog medicinskog postupka.

Iz menadžmenta JU Kantonalna bolnica Zenica naglašavaju da doniranje organa ostaje jedan od najuzvišenijih činova humanosti, jer pruža šansu za novi život pacijentima kojima je transplantacija jedina mogućnost liječenja.