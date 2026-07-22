Ryanair bilježi pad profita zbog sukoba na Bliskom istoku

Irska niskotarifna aviokompanija Ryanair saopćila je u ponedjeljak da je njen neto profit u prvom kvartalu smanjen za 34 posto, nakon što je sukob na Bliskom istoku doveo do snažnog rasta cijena avionskog goriva i utjecao na prodaju karata.

Profit nakon oporezivanja pao je na 538 miliona eura (616 miliona dolara) u tri mjeseca zaključno s krajem juna, u odnosu na 820 miliona eura u istom periodu godinu ranije, saopćila je kompanija sa sjedištem u Dublinu.

Ryanair, najveća evropska aviokompanija prema broju prevezenih putnika koja uglavnom posluje na evropskom tržištu, navela je da su troškovi goriva koje nije unaprijed osigurano ugovorima značajno porasli zbog rata između SAD i Irana.

“Operativni troškovi porasli su za 11 posto, na 3,81 milijardu eura, jer se cijena naših 20 posto goriva koje nije bilo zaštićeno ugovorima više nego udvostručila u prvom kvartalu”, rekao je izvršni direktor Michael O'Leary u izvještaju o poslovanju.

Iako je broj putnika porastao za šest posto, cijene karata smanjene su za šest posto.

O'Leary je rekao da su cijene karata „morale biti potaknute dodatnim popustima jer je sukob na Bliskom istoku doveo do opreza među potrošačima, zabrinutosti zbog mogućih nestašica avionskog goriva u Evropskoj uniji, ekonomske neizvjesnosti i kasnijeg rezervisanja putovanja“.

Dodao je da će neto profit Ryanaira u ostatku finansijske godine „i dalje biti veoma osjetljiv na eskalaciju sukoba na Bliskom istoku i u Ukrajini, cijene goriva koje nije unaprijed osigurano, makroekonomske šokove“ i štrajkove evropskih kontrolora zračnog saobraćaja.

Cijena dionica Ryanaira pala je gotovo šest posto tokom podnevnog trgovanja u Dublinu nakon što su investitori reagovali na veći nego očekivani pad profita.

Rezultati pokazuju koliko je brzo zabrinutost zbog rata utjecala na obrasce rezervacija i operativne troškove, ocijenila je Susannah Streeter, glavna investicijska strateginja kompanije Wealth Club.

“To je znak da potrošači ponovo smanjuju potrošnju i odgađaju izdatke koji nisu nužni, zbog čega su aviokompanije izložene ne samo rastu cijena avionskog goriva nego i mogućnosti slabije potražnje.”