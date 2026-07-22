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Olujno nevrijeme prouzrokovalo haos u Hercegovini

Olujno nevrijeme prouzrokovalo haos u Hercegovini

Foto: Ilustracija

Olujno nevrijeme koje je zahvatilo Hercegovinu izazvalo je brojne probleme na cestama, prvenstveno zbog oborenih stabala, granja i dijelova elektroenergetske infrastrukture.

Otežano odvijanje saobraćaja zabilježeno je i na magistralnoj cesti Konjic – Jablanica, u mjestu Radešine, kao i na dionici Jablanica – Prozor, gdje su oborena stabla završila na kolovozu.

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Zbog nepovoljnih vremenskih uslova povećan je rizik od odrona kamenja te obaranja stabala i granja na saobraćajnice, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, prilagođena brzina vožnje i održavanje sigurnog razmaka između vozila.

Problemi su zabilježeni u mjestu Komadinovo Vrelo, gdje je oboreni dalekovod privremeno otežao saobraćaj na magistralnoj cesti. Zbog sigurnosti učesnika u saobraćaju teretna vozila nisu mogla saobraćati, dok su putnička vozila propuštana naizmjenično jednom saobraćajnom trakom, prenio je Bljesak.

Olujno nevrijeme koje je zahvatilo Hercegovinu izazvalo je brojne probleme na cestama, prvenstveno zbog oborenih stabala, granja i dijelova elektroenergetske infrastrukture.

Otežano odvijanje saobraćaja zabilježeno je i na magistralnoj cesti Konjic – Jablanica, u mjestu Radešine, kao i na dionici Jablanica – Prozor, gdje su oborena stabla završila na kolovozu.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 21.07.2026
Večer Kur'ana u okviru manifestacije “Lastavica 2026.” zbog vremenskih prilika premještena u džamiju
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Zbog nepovoljnih vremenskih uslova povećan je rizik od odrona kamenja te obaranja stabala i granja na saobraćajnice, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, prilagođena brzina vožnje i održavanje sigurnog razmaka između vozila.

Problemi su zabilježeni u mjestu Komadinovo Vrelo, gdje je oboreni dalekovod privremeno otežao saobraćaj na magistralnoj cesti. Zbog sigurnosti učesnika u saobraćaju teretna vozila nisu mogla saobraćati, dok su putnička vozila propuštana naizmjenično jednom saobraćajnom trakom, prenio je Bljesak.

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IzvorBljesak.info

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