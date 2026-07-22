Olujno nevrijeme prouzrokovalo haos u Hercegovini

Olujno nevrijeme koje je zahvatilo Hercegovinu izazvalo je brojne probleme na cestama, prvenstveno zbog oborenih stabala, granja i dijelova elektroenergetske infrastrukture.

Otežano odvijanje saobraćaja zabilježeno je i na magistralnoj cesti Konjic – Jablanica, u mjestu Radešine, kao i na dionici Jablanica – Prozor, gdje su oborena stabla završila na kolovozu.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova povećan je rizik od odrona kamenja te obaranja stabala i granja na saobraćajnice, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, prilagođena brzina vožnje i održavanje sigurnog razmaka između vozila.

Problemi su zabilježeni u mjestu Komadinovo Vrelo, gdje je oboreni dalekovod privremeno otežao saobraćaj na magistralnoj cesti. Zbog sigurnosti učesnika u saobraćaju teretna vozila nisu mogla saobraćati, dok su putnička vozila propuštana naizmjenično jednom saobraćajnom trakom, prenio je Bljesak.