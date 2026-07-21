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Pogledajte kako teku radovi na jednoj od najzahtjevnijih dionica na koridoru Vc (VIDEO)

Pogledajte kako teku radovi na jednoj od najzahtjevnijih dionica na koridoru Vc (VIDEO)

Radovi na jednoj od najzahtjevnijih poddionica Koridora 5C u Federaciji BiH ulaze u završnu fazu, a novoobjavljeni snimci pokazuju značajan napredak na dionici Ponirak.

Na YouTube-u je prikazano stanje radova u posljednjih 20 dana. Građevinske mašine na terenu rade punim intenzitetom kako bi ova važna dionica bila završena u predviđenom roku.

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Poddionica Vranduk – Ponirak duga je 5,1 kilometar, a nalazi se na pravcu Zenica – Doboj. Ugovor za izgradnju potpisan je 15. maja 2019. godine, a posao su dobile kompanije Azvirt iz Azerbejdžana i Hering iz Širokog Brijega. Nadzor nad radovima vrši konzorcij DRI iz Slovenije i DIVEL iz Sarajeva.

Vrijednost projekta iznosi 76,5 miliona eura s uračunatim PDV-om, a sredstva su osigurana putem OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID).

Prema trenutnim planovima, radovi bi trebali biti završeni do kraja prve polovine naredne godine.

Veliki dio posla već je završen u mjestu Golubinja, gdje se trenutno realizuju završni radovi na pratećim objektima.

Dionica Vranduk – Ponirak smatra se jednom od tehnički najzahtjevnijih zbog složene konfiguracije terena i geoloških uslova.

Kada bude puštena u promet, poddionica Vranduk – Ponirak bit će još jedan važan dio Koridora 5C koji će povezati sjever i jug Bosne i Hercegovine te dodatno skratiti putovanje između Zenice i Doboja.

Radovi na jednoj od najzahtjevnijih poddionica Koridora 5C u Federaciji BiH ulaze u završnu fazu, a novoobjavljeni snimci pokazuju značajan napredak na dionici Ponirak.

Na YouTube-u je prikazano stanje radova u posljednjih 20 dana. Građevinske mašine na terenu rade punim intenzitetom kako bi ova važna dionica bila završena u predviđenom roku.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 20.07.2026
Ustavni sud BiH odlučivat će o ustavnosti Zakona o vanrednoj upravi u zeničkoj Željezari
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Počinje restauracija zvonika crkve sv. Ilije Proroka u Zenici (FOTO)

Poddionica Vranduk – Ponirak duga je 5,1 kilometar, a nalazi se na pravcu Zenica – Doboj. Ugovor za izgradnju potpisan je 15. maja 2019. godine, a posao su dobile kompanije Azvirt iz Azerbejdžana i Hering iz Širokog Brijega. Nadzor nad radovima vrši konzorcij DRI iz Slovenije i DIVEL iz Sarajeva.

Vrijednost projekta iznosi 76,5 miliona eura s uračunatim PDV-om, a sredstva su osigurana putem OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID).

Prema trenutnim planovima, radovi bi trebali biti završeni do kraja prve polovine naredne godine.

Veliki dio posla već je završen u mjestu Golubinja, gdje se trenutno realizuju završni radovi na pratećim objektima.

Dionica Vranduk – Ponirak smatra se jednom od tehnički najzahtjevnijih zbog složene konfiguracije terena i geoloških uslova.

Kada bude puštena u promet, poddionica Vranduk – Ponirak bit će još jedan važan dio Koridora 5C koji će povezati sjever i jug Bosne i Hercegovine te dodatno skratiti putovanje između Zenice i Doboja.

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IzvorZenit.ba

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