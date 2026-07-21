Pogledajte kako teku radovi na jednoj od najzahtjevnijih dionica na koridoru Vc (VIDEO)

Poddionica Vranduk – Ponirak duga je 5,1 kilometar, a nalazi se na pravcu Zenica – Doboj. Ugovor za izgradnju potpisan je 15. maja 2019. godine, a posao su dobile kompanije Azvirt iz Azerbejdžana i Hering iz Širokog Brijega. Nadzor nad radovima vrši konzorcij DRI iz Slovenije i DIVEL iz Sarajeva.
Vrijednost projekta iznosi 76,5 miliona eura s uračunatim PDV-om, a sredstva su osigurana putem OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID).
Prema trenutnim planovima, radovi bi trebali biti završeni do kraja prve polovine naredne godine.
Veliki dio posla već je završen u mjestu Golubinja, gdje se trenutno realizuju završni radovi na pratećim objektima.
Dionica Vranduk – Ponirak smatra se jednom od tehnički najzahtjevnijih zbog složene konfiguracije terena i geoloških uslova.
Kada bude puštena u promet, poddionica Vranduk – Ponirak bit će još jedan važan dio Koridora 5C koji će povezati sjever i jug Bosne i Hercegovine te dodatno skratiti putovanje između Zenice i Doboja.
Radovi na jednoj od najzahtjevnijih poddionica Koridora 5C u Federaciji BiH ulaze u završnu fazu, a novoobjavljeni snimci pokazuju značajan napredak na dionici Ponirak.
Na YouTube-u je prikazano stanje radova u posljednjih 20 dana. Građevinske mašine na terenu rade punim intenzitetom kako bi ova važna dionica bila završena u predviđenom roku.
Poddionica Vranduk – Ponirak duga je 5,1 kilometar, a nalazi se na pravcu Zenica – Doboj. Ugovor za izgradnju potpisan je 15. maja 2019. godine, a posao su dobile kompanije Azvirt iz Azerbejdžana i Hering iz Širokog Brijega. Nadzor nad radovima vrši konzorcij DRI iz Slovenije i DIVEL iz Sarajeva.
Vrijednost projekta iznosi 76,5 miliona eura s uračunatim PDV-om, a sredstva su osigurana putem OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID).
Prema trenutnim planovima, radovi bi trebali biti završeni do kraja prve polovine naredne godine.
Veliki dio posla već je završen u mjestu Golubinja, gdje se trenutno realizuju završni radovi na pratećim objektima.
Dionica Vranduk – Ponirak smatra se jednom od tehnički najzahtjevnijih zbog složene konfiguracije terena i geoloških uslova.
Kada bude puštena u promet, poddionica Vranduk – Ponirak bit će još jedan važan dio Koridora 5C koji će povezati sjever i jug Bosne i Hercegovine te dodatno skratiti putovanje između Zenice i Doboja.
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