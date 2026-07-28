Vlada FBiH produžila mogućnost isplate pomoći radnicima do kraja 2026. godine

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Uredbu o izmjenama Uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca u 2026. godini, čime je omogućeno da se ova mjera primjenjuje do kraja tekuće godine.

Izmjenama uredbe propisano je da poslodavci mogu isplaćivati mjesečnu pomoć radnicima u iznosu do 300 konvertibilnih maraka za mjesece od januara do decembra 2026. godine. Istovremeno, utvrđeno je da isplata pomoći za decembar može biti izvršena najkasnije do 31. januara 2027. godine.

Ova mjera omogućava poslodavcima da zaposlenima isplate dodatna sredstva s ciljem ublažavanja posljedica rasta troškova života, bez dodatnog poreznog i doprinosskog opterećenja. Naime, pomoć do 300 KM mjesečno može biti isplaćena bez obaveze plaćanja poreza na dohodak i doprinosa za obavezna osiguranja.

Iz Federalnog ministarstva finansija ističu da je produženje važenja uredbe bilo potrebno zbog nastavka rasta cijena osnovnih životnih potrepština, kako bi se radnicima omogućila dodatna finansijska podrška, a poslodavcima zadržala mogućnost da je isplaćuju pod povoljnijim uslovima.

Donesenim izmjenama Vlada Federacije BiH nastavlja s primjenom mjere koja je usmjerena na ublažavanje ekonomskih posljedica povećanih životnih troškova i očuvanje standarda zaposlenih u Federaciji BiH.