Pet alpinista iz BiH poginulo na Elbrusu, informacija do MVP-a stigla preko GSS-a iz Zenice

Pet bosanskohercegovačkih alpinista poginulo je tokom uspona na Elbrus u Rusiji, dok su dvojica članova sedmočlane ekspedicije uspjela preživjeti, objavili su ruski mediji pozivajući se na izvore iz spasilačkih i sigurnosnih službi.

Prema informacijama do kojih su došli bosanskohercegovački mediji, o tragediji je obaviješteno Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, a prve informacije domaćim institucijama proslijedila je Gorska služba spašavanja iz Zenice.

MVP BiH se nakon toga uključio u slučaj i uspostavio komunikaciju s Ambasadom Bosne i Hercegovine u Moskvi. Do trenutka objave ovog teksta nije objavljeno detaljno zvanično saopćenje bh. institucija niti su saopćeni identiteti članova ekspedicije.

Drama na najvišem vrhu Rusije počela je u subotu, 25. jula, kada je grupa od sedam osoba krenula prema vrhu Elbrusa. Jedan od alpinista uspio je samostalno sići s planine i obavijestiti spasilačke službe da je dvojici članova grupe pozlilo na visini većoj od 5.000 metara.

Spasioci su kasnije pronašli još jednog preživjelog člana ekspedicije. Obojica su evakuisana, predata medicinskim ekipama i hospitalizovana radi pregleda i daljnjeg zbrinjavanja.

Rusko Ministarstvo za vanredne situacije i Istražni komitet prvobitno su zvanično potvrdili pronalazak tijela dvojice alpinista, dok se za još četvero članova grupe tragalo. Ruski mediji su naknadno, pozivajući se na izvore i Telegram kanal Shot, objavili da je pronađen još jedan preživjeli, dok su preostala trojica stradala. Time je, prema tim informacijama, broj poginulih porastao na pet, a broj preživjelih na dva.

Tijela dvojice prvobitno pronađenih alpinista ostala su na takozvanom sedlu Elbrusa, na nadmorskoj visini od približno 5.350 metara. Iz ruskog Ministarstva za vanredne situacije saopćeno je da njihova evakuacija nije moguća dok se vremenske prilike ne poprave. Na terenu su angažovani pripadnici visokogorskog spasilačkog odreda.

Prema navodima ruskih medija, vremenski uslovi uoči uspona bili su relativno povoljni, ali je tokom noći došlo do naglog pogoršanja. Vjetar je najprije dostizao brzinu od oko 45 kilometara na sat, a potom je ojačao na približno 70 kilometara na sat, dodatno otežavajući kretanje i spasilačku operaciju.

Istražna uprava Istražnog komiteta Ruske Federacije za Kabardino-Balkariju pokrenula je provjeru tokom koje bi trebalo biti utvrđeno kako je organizovan uspon, koliko su članovi ekspedicije bili pripremljeni te šta je neposredno dovelo do tragedije. Zvaničan uzrok smrti još nije saopćen.

Elbrus je visok 5.642 metra i smatra se najvišim vrhom Rusije i Evrope. Iako je jedan od najpopularnijih alpinističkih ciljeva na Kavkazu, poznat je po naglim promjenama vremena, snažnom vjetru, ekstremno niskim temperaturama i opasnostima koje donosi boravak na velikoj nadmorskoj visini.