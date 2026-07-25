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Automobil uletio među učesnike parade ponosa u Berlinu

Automobil uletio među učesnike parade ponosa u Berlinu

Jedna osoba je poginula, a 14 ih je povrijeđeno nakon što je automobil u subotu navečer uletio među ljude u berlinskom parku Tiergarten, na završnici manifestacije Christopher Street Day. Nekoliko povrijeđenih nalazi se u životnoj opasnosti.

Prema podacima berlinske policije, vozilo je ušlo u dio parka poznat kao Ahornsteig, gdje je udarilo više ljudi, nakon čega je završilo u stablu. Njemački mediji navode da je riječ o bijelom putničkom automobilu, dok policija intenzivno traga za osumnjičenim koji je pobjegao sa mjesta događaja.

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Incident se dogodio u blizini prostora na kojem je održavan završni program jednog od najvećih evropskih LGBTQ+ događaja. Koncert kod Brandenburške kapije prekinut je oko 22.15 sati, a organizatori i policija pozvali su okupljene da mirno napuste područje i da ne prolaze kroz Tiergarten prema Siegessäuleu.

Na mjesto događaja upućene su brojne policijske i ekipe hitne pomoći, uključujući specijalne policijske jedinice. Veći dio parka i okolnih ulica je blokiran dok traje potraga i uviđaj.

Tokom dana ulicama Berlina prošle su stotine hiljada ljudi, a povorka sa oko 80 vozila kretala se od Leipziger Straße, preko Potsdamer Platza i Nollendorfplatza, prema Siegessäuleu i Brandenburškoj kapiji. Program je do večernjeg incidenta proticao mirno.

Motiv i sve okolnosti događaja još nisu utvrđeni. Policija zasad nije saopštila da li je automobil među okupljene uletio namjerno, zbog čega bi bilo preuranjeno incident označavati kao teroristički napad ili zločin iz mržnje.

Jedna osoba je poginula, a 14 ih je povrijeđeno nakon što je automobil u subotu navečer uletio među ljude u berlinskom parku Tiergarten, na završnici manifestacije Christopher Street Day. Nekoliko povrijeđenih nalazi se u životnoj opasnosti.

Prema podacima berlinske policije, vozilo je ušlo u dio parka poznat kao Ahornsteig, gdje je udarilo više ljudi, nakon čega je završilo u stablu. Njemački mediji navode da je riječ o bijelom putničkom automobilu, dok policija intenzivno traga za osumnjičenim koji je pobjegao sa mjesta događaja.

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Stop Policija
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Policija ZDK pojačala kontrole motocikala i mopeda: Na vanredni tehnički pregled upućeno 101 vozilo, čak 88 bilo neispravno

Incident se dogodio u blizini prostora na kojem je održavan završni program jednog od najvećih evropskih LGBTQ+ događaja. Koncert kod Brandenburške kapije prekinut je oko 22.15 sati, a organizatori i policija pozvali su okupljene da mirno napuste područje i da ne prolaze kroz Tiergarten prema Siegessäuleu.

Na mjesto događaja upućene su brojne policijske i ekipe hitne pomoći, uključujući specijalne policijske jedinice. Veći dio parka i okolnih ulica je blokiran dok traje potraga i uviđaj.

Tokom dana ulicama Berlina prošle su stotine hiljada ljudi, a povorka sa oko 80 vozila kretala se od Leipziger Straße, preko Potsdamer Platza i Nollendorfplatza, prema Siegessäuleu i Brandenburškoj kapiji. Program je do večernjeg incidenta proticao mirno.

Motiv i sve okolnosti događaja još nisu utvrđeni. Policija zasad nije saopštila da li je automobil među okupljene uletio namjerno, zbog čega bi bilo preuranjeno incident označavati kao teroristički napad ili zločin iz mržnje.

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IzvorZenit.ba

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