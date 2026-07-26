Zapaljena džamija u izgradnji i dio porodične kuće na okupiranoj Zapadnoj obali

Izraelski doseljenici zapalili su džamiju u izgradnji i dio porodične kuće u odvojenim incidentima na okupiranoj Zapadnoj obali, javila je palestinska novinska agencija WAFA , pozivajući se na lokalne zvaničnike i sigurnosne izvore.

Gradonačelnik mjesta Kusra, južno od Nablusa, Abdel Azim Wadi izjavio je za WAFA -u da su doseljenici upali u južni dio mjesta i zapalili džamiju Al-Rahma, koja je bila u izgradnji.

Prema njegovim riječima, u požaru su izgorjeli drveni građevinski materijal i oprema koja se nalazila na gradilištu.

Na kući ispisani grafiti

U obližnjem mjestu Beit Furik, istočno od Nablusa, palestinski sigurnosni izvori naveli su da su doseljenici zapalili dio kuće jednog stanovnika u naselju Al-Dubbat.

Požar je izazvao djelimičnu materijalnu štetu prije nego što su ga vatrogasci ugasili.

Isti izvori tvrde da su napadači ispisali grafite s rasističkim porukama koje pozivaju na osvetu nad Arapima.

U odvojenom incidentu, u području Ein Samija, u blizini mjesta Kafr Malik istočno od Ramallaha, više palestinskih radnika povrijeđeno je nakon napada na postrojenje za drobljenje kamena, navode lokalni izvori.

Prema WAFA -i, radnici su zadobili različite povrede i modrice, dok su napadači prije odlaska zapalili tešku građevinsku mehanizaciju.

Rastu tenzije na Zapadnoj obali

Ovi incidenti dogodili su se usred pojačanih tenzija na okupiranoj Zapadnoj obali posljednjih dana.

Palestinski i izraelski izvori navode da su u nedavnom nasilju u mjestu Tell, kod Nablusa, poginula četiri Palestinca i dvojica Izraelaca.

Nakon sukoba izraelske snage uvele su blokadu Nablusa i okolnih mjesta, provele više hapšenja te najavile pripreme za širu vojnu operaciju na području Zapadne obale.

Prema podacima palestinskih vlasti, od oktobra 2023. godine na Zapadnoj obali ubijene su najmanje 1.182 osobe, hiljade su ranjene, a oko 24.000 Palestinaca privedeno je tokom izraelskih vojnih operacija.