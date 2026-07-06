S Memorijalnog centra Ovčara krenuo XV ultramaraton Vukovar – Srebrenica

S Memorijalnog centra Ovčara u ponedjeljak ujutro krenuo je XV. ultramaraton Vukovar – Srebrenica, koji Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba organizira u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici.

Ultramaraton se već petnaest godina održava u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrenici te sve nevino stradale tijekom agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Povezujući Vukovar, simbol herojske obrane u Domovinskom ratu, i Srebrenicu, mjesto genocida počinjenog 1995. godine, ovaj memorijalni projekt promiče kulturu sjećanja, očuvanje istine i vrijednosti mira, priopćilo je Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba.

Predsjednik toga Vijeća Armin Hodžić izjavio je kako je cilj ultramaratona odati počast žrtvama, razvijati kulturu sjećanja te podsjetiti na važnost suočavanja s prošlošću i rješavanja pitanja nestalih osoba, kao jednog od najvažnijih humanitarnih pitanja za brojne obitelji koje još uvijek tragaju za svojim najmilijima.

Sudionici će tijekom pet etapa prijeći ukupno 227 kilometara na relaciji Vukovar (Ovčara) – Vinkovci – Brčko – Janja – Zvornik – Srebrenica (Potočari).

Dolazak ultramaratonaca u Memorijalni centar Potočari očekuje se 10. srpnja oko 13 sati, javlja Hina.

U ovogodišnjem ultramaratonu sudjeluju Miroslav Dudić-Lovrić, Muhamed Dehić, Mirsad Softić i Duško Štrbac, dok će im se na pojedinim dionicama pridružiti i drugi trkači koji žele dati osobni doprinos očuvanju sjećanja na žrtve.

Prvoj etapi ultramaratona pridružili su se i djelatnici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Ministarstva unutarnjih poslova te Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Svojim sudjelovanjem podršku je dao i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Ovogodišnje izdanje ima posebno značenje jer se obilježava 15. obljetnica održavanja Ultramaratona Vukovar – Srebrenica. Tim povodom iz tiska je izišla monografija koja će trajno dokumentirati dosadašnje utrke, sudionike, rute i svjedočanstva te prikazati širi društveni i memorijalni značaj ovog projekta.

XV Ultramaraton Vukovar – Srebrenica održava se pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora, Ministarstva hrvatskih branitelja i Grada Zagreba, uz sponzorstvo Hrvatske pošte, priopćilo je Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba.