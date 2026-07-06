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EK: Entiteti u BiH imaju pravo razvijati međunarodnu suradnju, ali se moraju pridržavati Ustava

EK: Entiteti u BiH imaju pravo razvijati međunarodnu suradnju, ali se moraju pridržavati Ustava

Evropska Komisija
Foto: Pixabay

Entiteti u Bosni i Hercegovinu imaju pravo razvijati međunarodnu suradnju, u oblastima za koje su nadležni, ali se moraju u potpunosti pridržavati Ustava BiH i odluka državnih institucija, priopćeno je iz Europske komisije.

“Vanjska politika u BiH spada u isključivu nadležnost države, dok entiteti imaju ustavnu obvezu pomagati državnim institucijama u ispunjavanju obveza”, naveli su iz Europske komisije u odgovoru na upit o nastavku suradnje između policija Republike Srpske (RS) i Moskve za Radio Slobodna Europa.

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Ministar unutarnjih poslova RS-a Željko Budimir potpisao je u Moskvi memorandum o suradnji s Olegom Baranovim, načelnikom Glavne uprave Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije za grad Moskvu, koji je pod sankcijama EU-a.

Tako je nastavljena suradnja koja je uspostavljena prije više od deset godina, a predviđa razmjenu informacija, stručne obuke te suradnju u borbi protiv terorizma i drugih oblika kriminala.

Europski parlament usvojio je u lipnju rezoluciju posvećenu BiH u kojoj je osudio suradnja vlasti RS-a s ruskim dužnosnicima pod međunarodnim sankcijama te je upozoreno kako takvi odnosi predstavljaju rizik za sigurnost i stabilnost BiH.

Entiteti u Bosni i Hercegovinu imaju pravo razvijati međunarodnu suradnju, u oblastima za koje su nadležni, ali se moraju u potpunosti pridržavati Ustava BiH i odluka državnih institucija, priopćeno je iz Europske komisije.

“Vanjska politika u BiH spada u isključivu nadležnost države, dok entiteti imaju ustavnu obvezu pomagati državnim institucijama u ispunjavanju obveza”, naveli su iz Europske komisije u odgovoru na upit o nastavku suradnje između policija Republike Srpske (RS) i Moskve za Radio Slobodna Europa.

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Ministar unutarnjih poslova RS-a Željko Budimir potpisao je u Moskvi memorandum o suradnji s Olegom Baranovim, načelnikom Glavne uprave Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije za grad Moskvu, koji je pod sankcijama EU-a.

Tako je nastavljena suradnja koja je uspostavljena prije više od deset godina, a predviđa razmjenu informacija, stručne obuke te suradnju u borbi protiv terorizma i drugih oblika kriminala.

Europski parlament usvojio je u lipnju rezoluciju posvećenu BiH u kojoj je osudio suradnja vlasti RS-a s ruskim dužnosnicima pod međunarodnim sankcijama te je upozoreno kako takvi odnosi predstavljaju rizik za sigurnost i stabilnost BiH.

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IzvorFena

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