EK: Entiteti u BiH imaju pravo razvijati međunarodnu suradnju, ali se moraju pridržavati Ustava
EK: Entiteti u BiH imaju pravo razvijati međunarodnu suradnju, ali se moraju pridržavati Ustava
Entiteti u Bosni i Hercegovinu imaju pravo razvijati međunarodnu suradnju, u oblastima za koje su nadležni, ali se moraju u potpunosti pridržavati Ustava BiH i odluka državnih institucija, priopćeno je iz Europske komisije.
“Vanjska politika u BiH spada u isključivu nadležnost države, dok entiteti imaju ustavnu obvezu pomagati državnim institucijama u ispunjavanju obveza”, naveli su iz Europske komisije u odgovoru na upit o nastavku suradnje između policija Republike Srpske (RS) i Moskve za Radio Slobodna Europa.
Ministar unutarnjih poslova RS-a Željko Budimir potpisao je u Moskvi memorandum o suradnji s Olegom Baranovim, načelnikom Glavne uprave Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije za grad Moskvu, koji je pod sankcijama EU-a.
Tako je nastavljena suradnja koja je uspostavljena prije više od deset godina, a predviđa razmjenu informacija, stručne obuke te suradnju u borbi protiv terorizma i drugih oblika kriminala.
Europski parlament usvojio je u lipnju rezoluciju posvećenu BiH u kojoj je osudio suradnja vlasti RS-a s ruskim dužnosnicima pod međunarodnim sankcijama te je upozoreno kako takvi odnosi predstavljaju rizik za sigurnost i stabilnost BiH.
Entiteti u Bosni i Hercegovinu imaju pravo razvijati međunarodnu suradnju, u oblastima za koje su nadležni, ali se moraju u potpunosti pridržavati Ustava BiH i odluka državnih institucija, priopćeno je iz Europske komisije.
“Vanjska politika u BiH spada u isključivu nadležnost države, dok entiteti imaju ustavnu obvezu pomagati državnim institucijama u ispunjavanju obveza”, naveli su iz Europske komisije u odgovoru na upit o nastavku suradnje između policija Republike Srpske (RS) i Moskve za Radio Slobodna Europa.
Ministar unutarnjih poslova RS-a Željko Budimir potpisao je u Moskvi memorandum o suradnji s Olegom Baranovim, načelnikom Glavne uprave Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije za grad Moskvu, koji je pod sankcijama EU-a.
Tako je nastavljena suradnja koja je uspostavljena prije više od deset godina, a predviđa razmjenu informacija, stručne obuke te suradnju u borbi protiv terorizma i drugih oblika kriminala.
Europski parlament usvojio je u lipnju rezoluciju posvećenu BiH u kojoj je osudio suradnja vlasti RS-a s ruskim dužnosnicima pod međunarodnim sankcijama te je upozoreno kako takvi odnosi predstavljaju rizik za sigurnost i stabilnost BiH.
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