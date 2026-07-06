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Upozorenje građanima Zenice: Prevaranti nude lažne diplome i traže novac

Upozorenje građanima Zenice: Prevaranti nude lažne diplome i traže novac

Centar za obrazovanje Veritas iz Širokog Brijega upozorio je javnost na pojavu osoba koje se lažno predstavljaju kao njihovi zastupnici, a među gradovima u kojima su zabilježeni takvi slučajevi nalazi se i Zenica.

Kako navode iz ove obrazovne ustanove, u posljednje vrijeme evidentirani su slučajevi na području Zenice i Sarajeva u kojima nepoznate osobe, predstavljajući se u ime Centra za obrazovanje Veritas, od građana traže novčana sredstva nudeći navodne usluge obrazovanja i izdavanje obrazovnih isprava.

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Istovremeno, kako ističu, evidentirane su i falsificirane obrazovne isprave, o čemu su, prema njihovim navodima, izvještavali i pojedini mediji pozivajući se na izvore iz policijskih agencija u Bosni i Hercegovini.

Iz Centra pozivaju sve polaznike i građane da budu posebno oprezni te da svaki pokušaj lažnog predstavljanja odmah prijave direktno ovoj ustanovi ili nadležnim policijskim organima.

Naglašavaju da se kompletan nastavni proces odvija isključivo u prostorijama Centra za obrazovanje Veritas u Širokom Brijegu, dok se komunikacija s polaznicima i javnošću obavlja isključivo putem službenih telefonskih brojeva i službene internet stranice.

Građanima posebno poručuju da ne nasjedaju na sumnjive ponude osoba koje se predstavljaju u ime ove ustanove, nudeći obrazovanje ili falsificirane diplome, te da takvim osobama ni u kojem slučaju ne daju novac, lične podatke, postojeće diplome niti drugu dokumentaciju koju traže pod izgovorom upisa ili izdavanja obrazovnih isprava.

S obzirom na to da su slučajevi zabilježeni i na području Zenice, iz Centra apeluju na građane da budu dodatno oprezni i sve sumnjive kontakte odmah prijave nadležnim institucijama.

Centar za obrazovanje Veritas iz Širokog Brijega upozorio je javnost na pojavu osoba koje se lažno predstavljaju kao njihovi zastupnici, a među gradovima u kojima su zabilježeni takvi slučajevi nalazi se i Zenica.

Kako navode iz ove obrazovne ustanove, u posljednje vrijeme evidentirani su slučajevi na području Zenice i Sarajeva u kojima nepoznate osobe, predstavljajući se u ime Centra za obrazovanje Veritas, od građana traže novčana sredstva nudeći navodne usluge obrazovanja i izdavanje obrazovnih isprava.

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Istovremeno, kako ističu, evidentirane su i falsificirane obrazovne isprave, o čemu su, prema njihovim navodima, izvještavali i pojedini mediji pozivajući se na izvore iz policijskih agencija u Bosni i Hercegovini.

Iz Centra pozivaju sve polaznike i građane da budu posebno oprezni te da svaki pokušaj lažnog predstavljanja odmah prijave direktno ovoj ustanovi ili nadležnim policijskim organima.

Naglašavaju da se kompletan nastavni proces odvija isključivo u prostorijama Centra za obrazovanje Veritas u Širokom Brijegu, dok se komunikacija s polaznicima i javnošću obavlja isključivo putem službenih telefonskih brojeva i službene internet stranice.

Građanima posebno poručuju da ne nasjedaju na sumnjive ponude osoba koje se predstavljaju u ime ove ustanove, nudeći obrazovanje ili falsificirane diplome, te da takvim osobama ni u kojem slučaju ne daju novac, lične podatke, postojeće diplome niti drugu dokumentaciju koju traže pod izgovorom upisa ili izdavanja obrazovnih isprava.

S obzirom na to da su slučajevi zabilježeni i na području Zenice, iz Centra apeluju na građane da budu dodatno oprezni i sve sumnjive kontakte odmah prijave nadležnim institucijama.

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IzvorZenit.ba

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