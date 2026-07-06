UEFA žestoko kritikovala FIFA-u zbog slučaja Balogun: “Pređena je crvena linija”

Evropska fudbalska federacija (UEFA) oštro je reagovala na odluku FIFA-e da suspenduje izvršenje automatske kazne američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu, kojem je nakon crvenog kartona protiv Bosne i Hercegovine omogućeno da nastupi u osmini finala Svjetskog prvenstva.

U saopćenju objavljenom danas UEFA navodi da je tom odlukom “pređena crvena linija”, upozoravajući da je doveden u pitanje integritet takmičenja i povjerenje u pravila igre.

Kako ističu iz UEFA-e, fudbal se zasniva na pravilima koja garantuju pošteno, transparentno i ravnopravno takmičenje. Iako pojedina pravila mogu biti predmet tumačenja, u ovom slučaju, navode, takve dileme ne postoje.

“Minimalna automatska suspenzija od jedne utakmice nakon dobijenog crvenog kartona nije diskreciona mjera niti zahtijeva odluku nadležnog tijela kako bi stupila na snagu. To je princip ugrađen u propise koji ne može biti predmet izuzetaka, posebno usred turnira na kojem su brojni drugi igrači u identičnim situacijama uredno odslužili svoje kazne”, poručili su iz UEFA-e.

Evropska kuća fudbala upozorava da se narušavanjem izvjesnosti primjene pravila dovodi u pitanje vjerodostojnost cijelog takmičenja.

“Kada čuvari pravila više ne mogu garantovati njihovu dosljednu primjenu, ugrožen je integritet igre, a kredibilitet takmičenja ozbiljno narušen”, navodi se u saopćenju.

UEFA posebno ističe da je ovakvom odlukom stvoren presedan koji bi mogao imati posljedice već tokom aktuelnog Svjetskog prvenstva.

“Takva odluka stvara presedan u toku turnira. Sve slične situacije sada će zahtijevati jednak tretman, što može biti na štetu samog takmičenja”, upozorava UEFA.

Na kraju saopćenja evropska federacija poručuje da je fudbal najpopularniji sport na svijetu upravo zato što se svugdje igra po istim pravilima, bez izuzetaka.

“Izražavamo nevjericu zbog ovakve odluke bez presedana, koja je neshvatljiva i neopravdana”, zaključuje UEFA.

Podsjetimo, Balogun je direktan crveni karton zaradio u utakmici četvrtfinala Svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine, ali je FIFA naknadno odlučila da jednogodišnjom uslovnom mjerom suspenduje izvršenje automatske suspenzije od jedne utakmice, čime je američkom napadaču omogućila nastup u narednom meču protiv Belgije. Upravo ta odluka izazvala je burne reakcije fudbalske javnosti i otvorila pitanje dosljedne primjene disciplinskih pravila tokom najvećeg svjetskog fudbalskog takmičenja.