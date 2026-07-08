Aktivnosti policije ZDK po zavedenoj akciji „ Srebrenica 2026“

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona poduzima sve neophodne mjere i radnje u cilju sigurnog i nesmetanog odlaska građana sa područja Zeničko-dobojskog kantona u Srebrenicu povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava u Memorijalnom centru Potočari.

Tim povodom, po zavedenoj akciji “Srebrenica 2026” na nivou Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je formiran Operativni štab u čijem sastavu su rukovodni policijski službenici organizacionih jedinica.

Na održanim sastancima Operativnog štaba su konkretizovane i utvrđene obaveze i zadaci svih članova Štaba u cilju organizovanja i realizacije zadataka koji se tiču obezbjeđenja kretanja svih građana na području Kantona koji odlaze u Srebrenicu, kao i poduzimanja drugih mjera i radnji na realizaciji aktivnosti predviđenih za 11.07.2026. godine.

Poseban akcenat je stavljen na planiranje i organizovanje osiguranja konvoja sa tabutima identificiranih žrtava genocida koje će biti ukopane u Memorijalnom centru u Potočarima, a koji će krenuti dana 09.07.2026. godine, u 10,00 sati, sa platoa JKP „Gradska groblja“ u Visokom.

Takođe je na nivou Uprave policije donesen Plan mjera i radnji kojim su utvrđeni zadaci i obaveze svih organizacionih jedinica uključenih u realizaciju aktivnosti osiguranja, te su policijskim stanicama na području nadležnosti Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona konkretizovana zaduženja na stvaranju sigurnog ambijenta za bezbjedan odlazak i prolazak svih gostiju i građana u Srebrenicu.

U tom smislu će se u skladu sa planiranim aktivnostima intenzivno raditi na prikupljanju operativnih podataka i drugih bezbjednosno interesantnih saznanja koja se tiču kretanja građana i konvoja za Srebrenicu, te će se intenzivirati kontrole u saobraćaju i obezbjediti sve trase kretanja, kako vozila i konvoja sa našeg područja, tako i vozila sa područja drugih kantona koja budu prolazila kroz naše područje.

Takođe će biti poduzimane i druge mjere i radnje u okviru fizičkog, operativnog, saobraćajnog i KDZ obezbjeđenja, predviđene i utvrđene usvojenim Planom obezbjeđenja.