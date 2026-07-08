Kantonalni sud u Zenici odbio žalbu Nove Željezare Zenica na privremenu mjeru, odluka o vanrednoj upravi u petak

Kantonalni sud u Zenici odlučujući po žalbi privrednog društva Nova Željezara Zenica izjavljenoj na rješenje Općinskog suda u Zenici broj 43 0 St 274553 26 Res od 29.06.2026. jučer je donio odluku da se žalba odbija i prvostepeno rješenje potvrđuje. Ova informacija potvrđena je za Federalnu televiziju iz Kantonalnog suda u Zenici.

U konkretnom slučaju radi se o rješenju kojim je određena privremena mjera u trajanju od najduže 30 dana te je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad Novom Željezarom Zenica.

Podsjećamo da je Općinski sud u Zenici nakon što je održano izvještajno ročište o prijedlog za otvaranje stečaja, donio navedeno rješenje po prijedlogu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad Novom Željezarom Zenica. Sud je tada obrazložio da je cilj privremene mjere zaustaviti radnje u stečajnom postupku koje bi mogle učiniti postupak vanredne uprave bespredmetnim, a također naloženo je da se u stečajnom postupku odgodi donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečaja.

Protiv prvostepenog rješenja žalili su se iz Nove Željezare Zenica, kako saznaje FTV, zbog povrede odredaba postupka određivanja vanredne uprave, pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog pogrešne primjene materijalnog prava, saprijedlogom da se žalba uvaži i pobijano rješenje ukine i da drugostepeni sud odgodiizvrsnost prvostepenog rješenja, na što je Kantonalni sud odlučio da žalba nije osnovana.

Također drugostpeni sud je prema našim saznanjima smatrao da su neosnovani navodi da određivanje mjera nanosi veću štetu nego korist i da timenije ispunjen uslov za njihovo određivanje.

U međuvremenu, također u toku jučerašnjeg dana, Općinski sud je izmjenio ranije doneseno rješenje u dijelu u kojem je stečajnog upravniku Jasminu Hadžirašidoviću naloženo da privremeno ne preduzima radnje unovčenja, prijenosa, prodaje, isplate, u odnosu na imovinu dužnika, niti da daje prethodnu saglasnost na bilo kakve pravne radnje (stečajnog) dužnika, ili druge radnje koje bi mogle prouzrokovati nenadoknadivu štetu ili bitno umanjiti vrijednost dužnika.

U novom rješenju dodano je: “osim za pravne radnje koje predstavljaju redovno poslovanje društva i koje su usmjerene na ostvarivanje prihoda, održavanje tekuće likvidnosti i nastavak poslovanja, uključujući prodaju robe, proizvoda, sirovina i usluga u okviru registrovane djelatnosti društva, naplatu potraživanja, nabavku roba i usluga potrebnih za redovno poslovanje, te izvršavanje tekućih obaveza u smislu člana 18. Zakona o finansijskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine, pod uslovom da se tim radnjama ne umanjuje vrijednost stečajne mase niti narušava načelo jednakog položaja povjerilaca.” U praksi to znači da je Sud dozvolio da se u toku redovnog poslovanja mogu isplaćivati radnička primanja I ostale naknade poput one za ishranu i prijevoz.Konačnu odluku o postupku ovođenja vanredne uprave u Novu Željezaru Zenica Općinski sud u Zenici donijet će nakon što u petak 10. jula u 9 sati bude održano ročište radi izjašnjenja o prijedlogu za otvaranje postupka vanredne uprave nad pravnim licem privredno društvo Nova Željezara Zenica.