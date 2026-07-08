Sutra počinje četvrtfinale Mundijala spektaklom Francuske i Maroka
Sutra počinje četvrtfinale Mundijala spektaklom Francuske i Maroka
Svjetsko prvenstvo 2026. dobilo je svih osam četvrtfinalista nakon što su sinoć odigrane posljednje utakmice osmine finala, a završnica turnira sada ulazi u najuzbudljiviju fazu.
Branilac naslova Argentina preživjela je jedan od najvećih šokova prvenstva. Egipat je imao dva gola prednosti i bio nadomak senzacije, ali su Argentinci u samoj završnici režirali nevjerovatan preokret. Cristian Romero smanjio je zaostatak, Lionel Messi vratio nadu svojoj reprezentaciji, da bi Enzo Fernández u sudijskoj nadoknadi pogodio za konačnih 3:2 i plasman među osam najboljih selekcija svijeta.
Mnogo manje golova, ali ništa manje uzbuđenja viđeno je u Vancouveru. Švicarska i Kolumbija nisu uspjele pronaći put do mreže ni nakon 120 minuta igre, pa je odluka pala nakon izvođenja jedanaesteraca. Švicarci su bili prisebniji i slavili sa 4:3, ostvarivši plasman u svoje prvo četvrtfinale Svjetskog prvenstva još od 1954. godine.
Time je kompletiran sastav četvrtfinala. Za razliku od iscrpljujućih dana u kojima su se utakmice igrale svakodnevno, danas je na rasporedu prvi dan odmora, što će reprezentacijama dobro doći prije nastavka borbe za naslov svjetskog prvaka.
Već sutra slijedi prvi četvrtfinalni okršaj u kojem će snage odmjeriti Francuska i Maroko. Francuzi su do sada opravdali ulogu jednog od glavnih favorita, dok Marokanci nastavljaju pisati jednu od najljepših priča ovog Mundijala i pokušat će napraviti još jedno veliko iznenađenje.
Preostala tri četvrtfinalna duela donose sudare Španije i Belgije, Norveške i Engleske te Argentine i Švicarske, nakon čega će biti poznati učesnici polufinala Svjetskog prvenstva 2026.
Svjetsko prvenstvo 2026. dobilo je svih osam četvrtfinalista nakon što su sinoć odigrane posljednje utakmice osmine finala, a završnica turnira sada ulazi u najuzbudljiviju fazu.
Branilac naslova Argentina preživjela je jedan od najvećih šokova prvenstva. Egipat je imao dva gola prednosti i bio nadomak senzacije, ali su Argentinci u samoj završnici režirali nevjerovatan preokret. Cristian Romero smanjio je zaostatak, Lionel Messi vratio nadu svojoj reprezentaciji, da bi Enzo Fernández u sudijskoj nadoknadi pogodio za konačnih 3:2 i plasman među osam najboljih selekcija svijeta.
Mnogo manje golova, ali ništa manje uzbuđenja viđeno je u Vancouveru. Švicarska i Kolumbija nisu uspjele pronaći put do mreže ni nakon 120 minuta igre, pa je odluka pala nakon izvođenja jedanaesteraca. Švicarci su bili prisebniji i slavili sa 4:3, ostvarivši plasman u svoje prvo četvrtfinale Svjetskog prvenstva još od 1954. godine.
Time je kompletiran sastav četvrtfinala. Za razliku od iscrpljujućih dana u kojima su se utakmice igrale svakodnevno, danas je na rasporedu prvi dan odmora, što će reprezentacijama dobro doći prije nastavka borbe za naslov svjetskog prvaka.
Već sutra slijedi prvi četvrtfinalni okršaj u kojem će snage odmjeriti Francuska i Maroko. Francuzi su do sada opravdali ulogu jednog od glavnih favorita, dok Marokanci nastavljaju pisati jednu od najljepših priča ovog Mundijala i pokušat će napraviti još jedno veliko iznenađenje.
Preostala tri četvrtfinalna duela donose sudare Španije i Belgije, Norveške i Engleske te Argentine i Švicarske, nakon čega će biti poznati učesnici polufinala Svjetskog prvenstva 2026.
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