Pripadnik GSS-a Zenica Muhamed Dehić istrčao ultramaraton Vukovar – Srebrenica (FOTO)

Pripadnik Gorske službe spašavanja Stanica Zenica Muhamed Dehić uspješno je završio memorijalni ultramaraton Vukovar – Srebrenica, pretrčavši zahtjevnu rutu dugu 227 kilometara, kojom je na dostojanstven način odao počast žrtvama genocida u Srebrenici.

Riječ je o memorijalnom ultramaratonu koji se ove godine održao po petnaesti put, a organizuje ga Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba u okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Trasa povezuje dva grada simbola stradanja – Vukovar i Srebrenicu – te nosi snažnu poruku mira, sjećanja i očuvanja istine.

Ultramaraton je počeo u Memorijalnom centru Ovčara, a učesnici su tokom pet etapa prošli kroz Vukovar, Vinkovce, Brčko Distrikt, Janju i Zvornik, da bi završili u Memorijalnom centru Potočari.

Iz GSS Stanice Zenica ističu da su posebno ponosni na svog člana, koji je ovaj izuzetno zahtjevan poduhvat uspješno završio.

– Pripadnik Gorske službe spašavanja Stanica Zenica, Muhamed Dehić, uspješno je istrčao ultramaraton na relaciji Vukovar – Srebrenica, odajući na poseban i dostojanstven način počast žrtvama genocida u Srebrenici.

Pored naših pripadnika Stanice koji su učestvovali u osiguranju Marša mira u Srebrenici, posebno smo ponosni što smo imali i člana koji je ovu dionicu prešao trčeći, noseći snažnu poruku sjećanja, poštovanja i opomene.

Ponosni smo što u svojim redovima imamo vrijedne, sposobne i predane članove koji svojim djelovanjem predstavljaju istinske ambasadore humanosti, solidarnosti i ljudskosti. Neka ova priča bude podsjetnik i opomena svima nama – da se Srebrenica nikada i nikome više ne ponovi – poručili su iz GSS Stanice Zenica.

Muhamed Dehić bio je jedan od četvorice ultramaratonaca koji su kompletnu rutu od Ovčare do Potočara istrčali ove godine, zajedno s Miroslavom Dudićem-Lovrićem, Mirsadom Softićem i Duškom Štrbcem. Dolaskom u Potočare pridružili su se hiljadama učesnika obilježavanja godišnjice genocida, potvrdivši da sport može biti snažan način očuvanja kulture sjećanja i odavanja počasti nevinim žrtvama.