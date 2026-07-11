Haris Tabaković zvanično novi igrač Red Bull Salzburga

Bosanskohercegovački reprezentativac Haris Tabaković i zvanično je novi fudbaler Red Bull Salzburga. Austrijski velikan danas je potvrdio da je 32-godišnji napadač stigao iz njemačkog Hoffenheima i potpisao trogodišnji ugovor, koji će ga za klub vezati do ljeta 2029. godine.

Tabaković u Salzburg dolazi nakon sezone provedene na posudbi u Borussiji Mönchengladbach, gdje je u 35 službenih nastupa postigao 15 golova. Prije toga nosio je dres Hoffenheima, a ranije je briljirao u Herthi Berlin, gdje je bio jedan od najboljih strijelaca 2. Bundeslige.

Za Tabakovića ovo je povratak u austrijski nogomet, u kojem je ranije ostavio dubok trag nastupajući za Austriju Lustenau i Austriju Beč. Upravo su ga partije u austrijskoj Bundesligi lansirale prema njemačkom nogometu.

Nakon potpisa ugovora bh. reprezentativac nije krio zadovoljstvo.

“Od samog početka imao sam jako dobar osjećaj jer je cijeli klub pokazao koliko me želi. Gladan sam uspjeha, a Red Bull Salzburg je klub velikih ambicija i to se savršeno poklapa”, poručio je Tabaković nakon predstavljanja.

Prema navodima više njemačkih i austrijskih medija, Hoffenheim će od ovog transfera zaraditi oko pet miliona eura, iako finansijski detalji nisu službeno objavljeni.

Dolaskom u Red Bull Salzburg Tabaković će imati priliku boriti se za trofeje u Austriji i nastupe na evropskoj sceni, dok će dobre igre biti značajne i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.