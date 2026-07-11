Večeras borba za posljednje karte polufinala: Haaland protiv Kanea, Messi protiv Xhake

Svjetsko prvenstvo ulazi u samu završnicu, a nakon sinoćnjeg četvrtfinalnog susreta poznat je prvi polufinalni par. Španija je poslije velike borbe savladala Belgiju rezultatom 2:1 i izborila duel s Francuskom, dok će večeras i tokom noći biti odigrana preostala dva četvrtfinala.

Najprije će se od 23 sata po srednjoevropskom vremenu sastati Norveška i Engleska, dok je susret Argentine i Švicarske zakazan za 3 sata poslije ponoći, odnosno samo četiri sata nakon početka utakmice u Miamiju.

Španija je protiv Belgije povela u 30. minuti pogotkom Fabiana Ruiza, ali je belgijska reprezentacija uzvratila prije odlaska na odmor. Charles De Ketelaere je u 41. minuti postigao prvi pogodak koji je Španija primila na ovom prvenstvu i vratio utakmicu na početak.

Kada se činilo da bi odluka mogla pasti tek u produžecima, Mikel Merino je u 88. minuti iskoristio odbijenu loptu nakon intervencije rezervnog belgijskog golmana Sennea Lammensa i pogodio za konačnih 2:1. Lammens je tokom drugog poluvremena zamijenio povrijeđenog Thibauta Courtoisa.

Merino je tako drugi put zaredom postigao odlučujući pogodak za Španiju u nokaut-fazi, nakon što je prethodno donio pobjedu i protiv Portugala. Španci su izborili prvo polufinale svjetskih prvenstava još od 2010. godine, kada su osvojili titulu, a sada ih očekuje veliki okršaj protiv Francuske.

Belgija je još jednom završila nastup nadomak završnice velikog takmičenja. Ekipa je uspjela izjednačiti i prijetila iz kontranapada, ali je Španija kontrolisala veći dio susreta i na kraju iskoristila jednu od posljednjih prilika.

Haaland protiv Kanea u Miamiju

Večerašnji program otvaraju Norveška i Engleska, koje se od 23 sata sastaju u Miamiju. U središtu pažnje bit će duel Erlinga Haalanda i Harryja Kanea, ali bi ishod susreta mogao zavisiti i od igre po bokovima, gdje obje reprezentacije imaju veliki broj kvalitetnih, ali stilski različitih rješenja.

Norveška je u osmini finala priredila jedno od najvećih iznenađenja prvenstva eliminacijom Brazila rezultatom 2:1, dok je Engleska u dramatičnom susretu bila bolja od Meksika sa 3:2.

Selektor Engleske Thomas Tuchel uoči utakmice dobio je dobre vijesti. Declan Rice, Marc Guehi i Reece James vratili su se punom treningu, pa je gotovo cijeli kadar na raspolaganju. Izostat će suspendovani Jarell Quansah, dok je Jordan Henderson van ekipe zbog prijeloma ruke zadobijenog nakon utakmice protiv Meksika.

Engleska će pokušati nametnuti posjed i pritisak na norvešku odbranu, dok će Norvežani svoju priliku tražiti kroz tranziciju, fizičku snagu i završnicu Haalanda. Važnu ulogu imat će i Martin Ødegaard, koji bi trebao povezivati sredinu terena s napadom.

Pobjednik ovog susreta plasirat će se u polufinale, gdje će igrati protiv Argentine ili Švicarske.

Argentina brani titulu, Švicarska traži historijsko polufinale

Posljednji četvrtfinalni susret bit će odigran u noći sa subote na nedjelju. Argentina i Švicarska sastaju se u 3 sata poslije ponoći na stadionu u Kansas Cityju.

Argentina nastavlja odbranu svjetske titule, ali je u prethodnim utakmicama nokaut-faze pokazala i određene slabosti. Protiv debitanta Zelenortskih Otoka slavila je rezultatom 3:2, dok je u osmini finala protiv Egipta bila na ivici eliminacije.

Egipat je vodio sa 2:0 sve do završnice, ali su Argentinci golovima Cristiana Romera, Lionela Messija i Enza Fernandeza napravili potpuni preokret i pobijedili sa 3:2.

Aktuelni prvaci svijeta tako su stigli do 12. uzastopne pobjede, računajući sva takmičenja. Argentina je od poraza protiv Saudijske Arabije na početku Svjetskog prvenstva 2022. godine neporažena u 11 uzastopnih utakmica na mundijalima, pri čemu je u svakom od tih susreta postigla najmanje dva pogotka.

Najveća prijetnja po švicarski gol ponovo će biti Lionel Messi, koji je do sada postigao osam pogodaka i nalazi se u samom vrhu liste strijelaca prvenstva. Selektor Scaloni trebao bi imati kompletan sastav, a najveća dilema odnosi se na izbor između Juliana Alvareza i Lautara Martineza u napadu.

Švicarska u četvrtfinale ulazi nakon što je u osmini finala eliminisala Kolumbiju poslije izvođenja jedanaesteraca. Nakon 120 minuta nije bilo pogodaka, a golman Gregor Kobel bio je jedan od junaka pobjede u penal-seriji rezultatom 4:3.

Švicarci još nisu gubili ni u jednom trenutku tokom ovog prvenstva, uključujući i kvalifikacije. Ekipa selektora Murata Yakina oslanja se na čvrstu odbranu, disciplinu i iskustvo igrača poput Granita Xhake, Manuela Akanjija i Remoa Freulera.

Ipak, Švicarska ima nekoliko problema s povredama. Neizvjestan je nastup Johana Manzambija, koji je postigao tri gola na turniru, ali je zbog povrede koljena propustio duel s Kolumbijom. Pod znakom pitanja su i Michel Aebischer te Luca Jaquez.

Argentina ima izrazito povoljnu tradiciju protiv Švicarske. Ove reprezentacije sastale su se sedam puta, a Švicarci još nisu zabilježili pobjedu. Argentina je slavila i u oba dosadašnja međusobna susreta na svjetskim prvenstvima – 1966. godine rezultatom 2:0 i 2014. godine sa 1:0.

Švicarska će, međutim, imati dodatni motiv jer nikada nije igrala u polufinalu Svjetskog prvenstva. Posljednji put među osam najboljih bila je 1954. godine, kada je bila domaćin turnira.

Nakon večerašnjih i noćnih utakmica bit će kompletirani polufinalni parovi. Francuska i Španija već su osigurale međusobni duel, dok će drugo polufinale činiti pobjednici susreta Norveška – Engleska i Argentina – Švicarska.