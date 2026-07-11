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Delegacija Vlade ZDK odala počast žrtvama genocida u Srebrenici (FOTO)

Delegacija Vlade ZDK odala počast žrtvama genocida u Srebrenici (FOTO)

Delegacija Vlade Zeničko-dobojskog kantona, predvođena premijerom Nezirom Pivićem, u čijem su sastavu bili ministri Jasmin Čajić, Mirza Mušija i Emir Vračo, prisustvovala je danas komemoraciji povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice.

Nakon komemorativnog programa, članovi delegacije klanjali su dženazu i prisustvovali ukopu identificiranih žrtava genocida u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica–Potočari, odajući počast nevinim žrtvama najvećeg zločina počinjenog na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata.

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– Danas smo u Potočarima da odamo počast nevinim žrtvama i još jednom potvrdimo da Srebrenica ostaje trajna obaveza svih nas. Naša je dužnost da čuvamo istinu o genocidu, njegujemo kulturu sjećanja i odgajamo generacije koje će graditi društvo utemeljeno na pravdi, odgovornosti i međusobnom poštovanju. Samo čuvajući istinu i dostojanstveno sjećanje možemo spriječiti da se ovakav zločin nikada više ne ponovi – rekao je premijer Pivić.

Delegacija Vlade Zeničko-dobojskog kantona, predvođena premijerom Nezirom Pivićem, u čijem su sastavu bili ministri Jasmin Čajić, Mirza Mušija i Emir Vračo, prisustvovala je danas komemoraciji povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice.

Nakon komemorativnog programa, članovi delegacije klanjali su dženazu i prisustvovali ukopu identificiranih žrtava genocida u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica–Potočari, odajući počast nevinim žrtvama najvećeg zločina počinjenog na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata.

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– Danas smo u Potočarima da odamo počast nevinim žrtvama i još jednom potvrdimo da Srebrenica ostaje trajna obaveza svih nas. Naša je dužnost da čuvamo istinu o genocidu, njegujemo kulturu sjećanja i odgajamo generacije koje će graditi društvo utemeljeno na pravdi, odgovornosti i međusobnom poštovanju. Samo čuvajući istinu i dostojanstveno sjećanje možemo spriječiti da se ovakav zločin nikada više ne ponovi – rekao je premijer Pivić.

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IzvorZenit.ba

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