Delegacija Vlade ZDK odala počast žrtvama genocida u Srebrenici (FOTO)
Delegacija Vlade ZDK odala počast žrtvama genocida u Srebrenici (FOTO)
Delegacija Vlade Zeničko-dobojskog kantona, predvođena premijerom Nezirom Pivićem, u čijem su sastavu bili ministri Jasmin Čajić, Mirza Mušija i Emir Vračo, prisustvovala je danas komemoraciji povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice.
Nakon komemorativnog programa, članovi delegacije klanjali su dženazu i prisustvovali ukopu identificiranih žrtava genocida u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica–Potočari, odajući počast nevinim žrtvama najvećeg zločina počinjenog na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata.
– Danas smo u Potočarima da odamo počast nevinim žrtvama i još jednom potvrdimo da Srebrenica ostaje trajna obaveza svih nas. Naša je dužnost da čuvamo istinu o genocidu, njegujemo kulturu sjećanja i odgajamo generacije koje će graditi društvo utemeljeno na pravdi, odgovornosti i međusobnom poštovanju. Samo čuvajući istinu i dostojanstveno sjećanje možemo spriječiti da se ovakav zločin nikada više ne ponovi – rekao je premijer Pivić.
Delegacija Vlade Zeničko-dobojskog kantona, predvođena premijerom Nezirom Pivićem, u čijem su sastavu bili ministri Jasmin Čajić, Mirza Mušija i Emir Vračo, prisustvovala je danas komemoraciji povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice.
Nakon komemorativnog programa, članovi delegacije klanjali su dženazu i prisustvovali ukopu identificiranih žrtava genocida u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica–Potočari, odajući počast nevinim žrtvama najvećeg zločina počinjenog na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata.
– Danas smo u Potočarima da odamo počast nevinim žrtvama i još jednom potvrdimo da Srebrenica ostaje trajna obaveza svih nas. Naša je dužnost da čuvamo istinu o genocidu, njegujemo kulturu sjećanja i odgajamo generacije koje će graditi društvo utemeljeno na pravdi, odgovornosti i međusobnom poštovanju. Samo čuvajući istinu i dostojanstveno sjećanje možemo spriječiti da se ovakav zločin nikada više ne ponovi – rekao je premijer Pivić.
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