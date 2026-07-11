Ajatolah Mojtaba Hamenei zakleo se na osvetu zbog ubistva oca

Rat riječima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ponovo je eskalirao nakon što je novi vrhovni vođa Irana, ajatolah Mojtaba Hamenei, prvi put javno poručio da će njegova zemlja osvetiti smrt njegovog oca, dugogodišnjeg vrhovnog vođe Alija Hameneija.

U pisanoj izjavi emitovanoj na iranskoj državnoj televiziji, Mojtaba Hamenei je poručio da je osveta za ubijenog oca “zahtjev nacije” koji se “sigurno mora izvršiti”, obećavajući odmazdu protiv, kako je naveo, “kriminalnih i osramoćenih ubica”.

Ali Hamenei poginuo je 28. februara u zajedničkom američko-izraelskom zračnom napadu na početku rata između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Nakon njegove smrti, vlast u Iranu preuzeo je njegov sin Mojtaba, čime je prvi put od Islamske revolucije 1979. godine vrhovno vjersko i političko vodstvo praktično ostalo unutar iste porodice.

U poruci koja predstavlja njegov prvi javni istup od preuzimanja funkcije, Mojtaba Hamenei istakao je da će, kako je naveo, “slobodni ljudi širom svijeta” učestvovati u ostvarivanju te misije, dok se on i dalje nije pojavio u javnosti niti su objavljeni novi videosnimci ili fotografije nakon februarskog napada.

Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump odgovorio je novim upozorenjima Teheranu. Poručio je da će svaki pokušaj atentata na njega izazvati snažan američki vojni odgovor, uz tvrdnju da su američke snage spremne za odlučnu akciju ukoliko Iran pređe tu granicu.

Razmjena prijetnji dolazi u trenutku kada međunarodni posrednici pokušavaju spasiti krhke pregovore između dvije zemlje nakon višemjesečnog rata. Iako su prethodnih sedmica vođeni razgovori o smirivanju sukoba, novi verbalni obračun dodatno je povećao neizvjesnost oko budućnosti odnosa Washingtona i Teherana.

Iranske vlasti tvrde da su višednevnim ceremonijama žalosti za Alijem Hameneijem prisustvovali milioni građana u Iranu i Iraku, predstavljajući to kao demonstraciju jedinstva i podrške novom vrhovnom vođi.