Podnesena prijava Tužilaštvu BiH zbog komentara kojim se veličaju ubijanja i silovanja u Srebrenici

Ervin Ćustović saopćio je na svom Facebook profilu da je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnio krivičnu prijavu zbog komentara objavljenog na Facebooku ispod sadržaja posvećenog genocidu u Srebrenici, a u kojem se, prema dostavljenim screenshotovima, javno veličaju ubijanja i silovanja te izražava spremnost da se takvi zločini ponove.

Kako je naveo, prijava je podnesena protiv za sada nepoznate osobe koja je u relevantnom periodu koristila ili upravljala Facebook profilom pod nazivom “Bane Glogovac”, kao i protiv drugih osoba čija bi eventualna odgovornost mogla biti utvrđena tokom istrage.

Predmet prijave je komentar ostavljen ispod Facebook videosnimka pod nazivom “Nikad u zaborav – Srebrenica – Juli 1995 – GENOCID”, u kojem je, prema screenshotu koji je dostavljen Tužilaštvu BiH, napisano:

“Ponosno smo ubijali i silovali i bila bi nam čast ponovo.”

Ćustović navodi da je uz prijavu dostavio screenshotove, link objave i druge raspoložive digitalne dokaze te zatražio da nadležni organi sačuvaju podatke koji bi mogli biti važni za identifikaciju autora komentara.

Ističe da ne tvrdi ko je stvarna osoba koja stoji iza spornog Facebook profila niti da je osoba prikazana na fotografijama profila autor komentara.

“To trebaju utvrditi Tužilaštvo, policija i kompanija Meta na osnovu digitalnih podataka”, naveo je Ćustović.

Prema screenshotovima koji su se u međuvremenu proširili društvenim mrežama, na profilu “Bane Glogovac” ranije se nalazila fotografija osobe u policijskoj uniformi RS-a. Nakon što je slučaj privukao pažnju javnosti, više korisnika društvenih mreža tvrdi da je profilna fotografija promijenjena, ali da su prethodni screenshotovi sačuvani. Autentičnost tih fotografija, identitet osobe koja je upravljala profilom, kao i eventualna povezanost sa spornim komentarom, nisu službeno potvrđeni i bit će predmet provjera nadležnih institucija.

Ćustović je u svojoj objavi poručio da sloboda govora ne podrazumijeva pravo na javno veličanje ubijanja, silovanja i genocida niti na pozivanje na njihovo ponavljanje.

Istovremeno je pozvao građane da svaki sličan sadržaj dokumentuju screenshotovima i linkovima te prijave nadležnim organima, umjesto da se zadrže isključivo na osudi u komentarima na društvenim mrežama.

Podsjetimo, genocid u Srebrenici iz jula 1995. godine pravosnažnim presudama međunarodnih sudova okvalifikovan je kao genocid, a negiranje ili opravdavanje takvih zločina u Bosni i Hercegovini može predstavljati osnov za krivičnu odgovornost u slučajevima predviđenim važećim zakonodavstvom.

O tome da li će u ovom slučaju biti pokrenuta istraga i utvrđena eventualna krivična odgovornost odlučivat će Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nakon analize dostavljene dokumentacije i prikupljenih dokaza.