Muškarac u Visokom uhapšen nakon prijave za nasilje u porodici, povrijedio i policajca

Muškarac inicijala A. A. iz Zenice uhapšen je u subotu, 11. jula, na području Visokog nakon prijave za nasilje u porodici, a tokom policijske intervencije povrijeđen je i jedan policijski službenik.

Kako je potvrdila glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović, dežurna služba Policijske stanice Visoko prijavu je zaprimila u 19 sati.

Po dolasku policije na mjesto događaja, prilikom legitimisanja osumnjičenog, on je odbio naredbe policijskih službenika i pružio aktivan otpor.

“Tom prilikom policijski službenik zadobio je lake tjelesne povrede, koje su konstatovane u Domu zdravlja Visoko. Lice A. A., rođeno 1960. godine, iz Zenice, lišeno je slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje Policijske stanice Visoko, gdje je nad njim provedena kriminalistička obrada”, kazala je Ekinović.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, koji je naložio poduzimanje daljnjih istražnih radnji. Uviđaj su obavili službenici Policijske stanice Visoko, a istraga se nastavlja zbog sumnje da su počinjena krivična djela “Nasilje u porodici” i “Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje”.

Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je fizički napao svoju suprugu, kćerku i zeta.