Stabilizacija vremena u BiH: Pred nama sunčaniji i topliji dani, krajem sedmice stiže novi toplotni talas
Stabilizacija vremena u BiH: Pred nama sunčaniji i topliji dani, krajem sedmice stiže novi toplotni talas
Nakon perioda nestabilnog vremena, pred Bosnom i Hercegovinom je postepena stabilizacija vremenskih prilika, najavili su meteorolozi iz BH Meteo.
Današnji dan donosi izmjenu sunčanih i oblačnih intervala, dok se tek ponegdje može očekivati slaba kiša ili kratkotrajan pljusak. U većem dijelu zemlje vrijeme će biti ugodnije i bez značajnijih padavina.
Prema prognozama, ovo je uvod u stabilniji period vremena, uz postepen porast temperatura iz dana u dan. Kako sedmica bude odmicala, očekuje se sve više sunčanih intervala i toplije vrijeme širom zemlje.
Meteorolozi ističu da će kraj jula i početak augusta obilježiti novi toplotni talas, koji bi mogao donijeti najviše temperature ovog ljeta. Građane očekuju izrazito topli dani, pa se preporučuje dodatni oprez prilikom boravka na otvorenom, posebno u najtoplijem dijelu dana.
Ako se prognoze ostvare, pred nama je period pravog ljetnog vremena, uz obilje sunca i visoke temperature koje će obilježiti ulazak u august.
Nakon perioda nestabilnog vremena, pred Bosnom i Hercegovinom je postepena stabilizacija vremenskih prilika, najavili su meteorolozi iz BH Meteo.
Današnji dan donosi izmjenu sunčanih i oblačnih intervala, dok se tek ponegdje može očekivati slaba kiša ili kratkotrajan pljusak. U većem dijelu zemlje vrijeme će biti ugodnije i bez značajnijih padavina.
Prema prognozama, ovo je uvod u stabilniji period vremena, uz postepen porast temperatura iz dana u dan. Kako sedmica bude odmicala, očekuje se sve više sunčanih intervala i toplije vrijeme širom zemlje.
Meteorolozi ističu da će kraj jula i početak augusta obilježiti novi toplotni talas, koji bi mogao donijeti najviše temperature ovog ljeta. Građane očekuju izrazito topli dani, pa se preporučuje dodatni oprez prilikom boravka na otvorenom, posebno u najtoplijem dijelu dana.
Ako se prognoze ostvare, pred nama je period pravog ljetnog vremena, uz obilje sunca i visoke temperature koje će obilježiti ulazak u august.
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