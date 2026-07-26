Ruske službe pronašle i preostala tri tijela stradalih bh. planinara na Elbrusu

Ruske spasilačke i istražne službe pronašle su i preostala tri tijela bh. planinara koji su stradali tokom uspona na planinu Elbrus, javlja ruska državna agencija RIA Novosti, pozivajući se na regionalni Istražni komitet Ruske Federacije.

Prema navodima agencije, poznata je tačna lokacija na kojoj se nalaze tijela, ali njihova evakuacija za sada nije moguća zbog izrazito nepovoljnih vremenskih prilika.

– Tijela još troje poginulih su pronađena. Poznata je njihova lokacija, ali ih zbog lošeg vremena još nismo uspjeli evakuisati – rekao je sagovornik RIA Novosti iz regionalnog Istražnog komiteta.

Ranije tokom dana ruski spasioci uspjeli su evakuisati tijela dvojice stradalih planinara i predati ih istražnim organima, dok je potraga za preostalom trojicom bila privremeno obustavljena zbog mećave, jakog vjetra i veoma slabe vidljivosti.

Prema informacijama ruskih istražnih organa, sedmočlana grupa iz Bosne i Hercegovine krenula je u uspon na Elbrus kada je jedan od planinara uspio sići s planine i prijaviti da je dvojici članova ekspedicije pozlilo na visini od oko 5.100 metara. Spasioci su potom pronašli još jednog preživjelog, dok je svih pet preostalih članova ekspedicije izgubilo život. Zbog tragedije pokrenuta je i krivična istraga zbog sumnje na izazivanje smrti iz nehata.

U tragediji su život izgubili Nermin Talam, Denis Okanović, Alma Okanović, Almir Krivdić i dr. Meliha Čaušević, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić preživjeli.

Evakuacija preostala tri tijela bit će nastavljena čim vremenski uslovi na Elbrusu to budu dozvolili.