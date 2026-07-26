Izvučena tijela dvojice stradalih bh. planinara s Elbrusa, potraga za preostalom trojicom se nastavlja

Regionalni ogranak Ministarstva za vanredne situacije Rusije objavio je 26. jula da su tijela dvojice preminulih planinara iz Bosne i Hercegovine izvučena sa planine Elbrus. Spasioci su tijela predali istražnom timu za provođenje zakona nakon što su ih izvukli na čistinu Azau.

Prema saopštenju, nepovoljni vremenski uslovi, uključujući snježnu oluju i olujne pljuskove, otežali su pronalazak i evakuaciju preostalih trojice planinara. Akcija spašavanja planirana je da se nastavi rano u ponedjeljak ujutro.

U akciji spašavanja učestvovalo je 16 osoba, uključujući spasioca iz Elbrus High-Mountain Tragačko-spasilačkog tima, spasioca iz Lider centra Ministarstva za vanredne situacije, spasioca iz Kavka.RF i lokalne vodiče.

Grupa planinara sastojala se od sedam članova, a jedan od njih se spustio sa padine i prijavio da su dvojici planinara pozlilo na nadmorskoj visini od 5.100 metara. Spasioci su pronašli njihova tijela, ali su loši vremenski uslovi otežali evakuaciju. Kasnije je još jedan član grupe pronađen živ, a potraga za preostalim članovima nastavlja se.

Među stradalima su Almir Krivdić, Nermin Talam, supružnici Alma i Denis Okanović, te dr. Meliha Čaušević. Svi su se bavili planinarstvom i učestvovali u različitim društveno korisnim aktivnostima, predstavljajući Zenicu i Bosnu i Hercegovinu na usponima širom svijeta.