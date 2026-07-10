Tužna povorka s tabutima deset žrtava genocida stigla u Potočare

Kamion s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice stigao je jučer u Potočare, gdje su preživjele žrtve i članovi porodica, u suzama i tišini, dočekali tabute svojih najmilijih.

Tabuti su smješteni u bivšu fabriku akumulatora, a sutra u poslijepodnevnim satima bit će preneseni u kompleks Memorijalnog centra Potočari, gdje će biti obavljene posljednje pripreme za kolektivnu dženazu.

Halom bivše fabrike akumulatora odjekivali su plač i jauci preživjelih, čija je bol i nakon više od tri decenije jednako snažna.

Preživjela žrtva genocida Vezira Baraković dočekala je tabut s posmrtnim ostacima supruga Muriza Barakovića, čiji će posmrtni ostaci biti ukopani 11. jula u Memorijalnom centru Potočari.

“Rastali smo se 11. jula i moj muž je krenuo prema šumi. To je bio posljednji put kad smo se vidjeli, a sin je imao sedam mjeseci. Teško mi je. Čekali smo punih trideset godina da ga pronađemo i dostojanstveno ukopamo. Sad je došao taj trenutak. Teško je, ali želim da znam gdje počiva i da mogu doći, proučiti Fatihu i u tišini ga obići. Sad ćemo imati mjesto na koje možemo doći, pomoliti se i sačuvati uspomenu na njega. Njegovi posmrtni ostaci nisu kompletni, a nekoliko kostiju je pronađeno u tri različite grobnice”, kazala je Baraković.

Tužna kolona ispraćena je jutros ispred zgrade JKP Groblja Visoko i, kao i prethodnih godina, zaustavila se u više gradova, gdje su građani odali posljednju počast srebreničkim žrtvama genocida.

Kolona se zaustavljala u Ilijašu i Vogošći, a potom u centru Sarajeva ispred zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine, kod Spomenika ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva i kod pijace Markale gdje su građani odali počast ubijenim Srebreničanima.

Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci deset žrtava genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone UN-a”, počinjenog u julu 1995. godine.

Deset žrtava čiji posmrtni ostaci će biti ukopani 11. jula ove godine u Potočarima su:

1. Jusić (Zaim) Senad, rođen 1975. godine, imao je 20 godina kada je ubijen. Nestao u julu 1995. na području Bratunca, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo.

2. Baraković (Ramiz) Muriz, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Nestao na lokalitetu Zeleni Jadar u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2005. godine na lokalitetu Budak. Ranije je ukopan njegov brat Enver.

3. Musić (Edhem) Hamed, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Ubijen u ljeto 1995. na području Baljkovice, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Rahunići (Bratunac).

4. Alić (Šemso) Ramo, rođen 1965. godine, imao je 30 godina kada je ubijen. Ubijen u Bratuncu 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine.

5. Osmanović (Osman) Muhidin, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao u Vlasenici u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na rijeci 2008. godine.

6. Ćerimović (Rahman) Huso, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao na području Zvornika u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine.

7. Nukić (Suljo) Nuko, rođen 1957. godine, imao je 38 godina kada je ubijen. Nestao u Vlasenici u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Bit će ukopan uz svoja četiri amidžića.

8. Gušter (Alija) Ahmet, rođen 1954. godine, imao je 41 godinu kada je ubijen. Nestao na području Vlasenice, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Turalići (Vlasenica).

9. Kunić (Omer) Asim, rođen 1953. godine, imao je 42 godine kada je ubijen. Ubijen na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz masovne grobnice Kamenica – Čančari.

10. Dautović (Mustafa) Ramo, rođen 1939. godine, imao je 56 godina kada je ubijen. Nestao na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine iz masovne grobnice Kamenica – Čančari.