Washington DC, Maryland i Connecticut proglasili 11. juli Danom sjećanja na genocid u Srebrenici

Vlasti američkog Distrikta Kolumbija (Washington DC) te saveznih država Maryland i Connecticut donijele su proklamacije kojima se 11. juli proglašava Danom sjećanja na genocid u Srebrenici.

Proklamacije su uručene u prostorijama Stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama u New Yorku, nakon zvaničnog komemorativnog programa povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici.

Dokumenti su uručeni Emini Sinanović, preživjeloj žrtvi genocida i predstavnici Udruženja Majke Srebrenice, te Hasanu Hasanoviću, predstavniku Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari i također preživjeloj žrtvi genocida.

Proces osiguravanja i koordinacije proklamacija predvodilo je Vijeće za razmjenu Merilenda i Bosne i Hercegovine (Maryland Bosnia and Herzegovina Exchange Council – MBHEC), u saradnji s američkim državnim i lokalnim institucijama, liderima bosanskohercegovačke zajednice u SAD-u, organizacijama preživjelih i partnerima u Washingtonu, Marylandu i Connecticutu.

Proklamaciju Distrikta Kolumbija predstavila je Senija Mehmedović, koja je preživjela genocid u Srebrenici. Proklamaciju Marylanda predstavio je Selver Sulejmanović, također preživjela žrtva genocida i stanovnik te savezne države, dok je proklamaciju Connecticuta predstavio profesor David Pettigrew s Univerziteta Yale i Southern Connecticut State University, na preporuku Udruženja preživjelih genocida u Srebrenici koji žive u Connecticutu.

Kako je saopćeno, proklamacije predstavljaju javne iskaze institucija ovih američkih jurisdikcija i upućene su građanima, preživjelima i porodicama žrtava s ciljem očuvanja sjećanja na Srebrenicu, odavanja počasti žrtvama te podrške obrazovanju, istini i odgovornosti.

U saopćenju se podsjeća da su proklamacije uručene i u kontekstu odluke Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom razmišljanja i komemoracije genocida u Srebrenici iz 1995. godine.

Suosnivač MBHEC-a Adnan Hadrović zahvalio je vlastima Washingtona, Marylanda i Connecticuta, kao i Stalnoj misiji Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama, izabranim zvaničnicima, organizacijama preživjelih i partnerima koji su učestvovali u ovom procesu.

“Značaj ovih priznanja je upravo u njihovom javnom karakteru, jer američke državne i lokalne institucije jasno imenuju Srebrenicu i uvode sjećanje na nju u građanski život svojih zajednica. Ove proklamacije su američki građanski čin sjećanja, u interesu svih naroda i građana i građanki Bosne i Hercegovine. Proklamacijama se ne samo odaje počast žrtvama i stoji uz preživjele i Majke Srebrenice, nego i jasno govori o odgovornosti prema istini, prema dostojanstvenom ukopu svih žrtava i prema odbacivanju svakog pokušaja glorifikacije zločinaca”, poručio je Hadrović.