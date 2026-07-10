Današnja sudska odluka mogla bi odrediti sudbinu Željezare u Zenici

Pred Općinskim sudom u Zenici za danas je zakazano ročište koje bi trebalo odrediti budućnost zeničke Željezare, odnosno firme Nova Željezara Zenica. Od sudije ovog suda se očekuje da donese odluku o prijedlogu Vlade FBiH da se u Željezaru uvede vanredna uprava, koju bi vodila Sena Šaranović. Druga mogućnost je pokretanje stečajnog postupka koji traži uprava Nove željezare Zenica.

Ovom ročištu prethodila je odluka Kantonalnog suda u Zenici kojim je odbijena žalba uprave NŽZ-a na privremenu mjeru koju je izrekao Općinski sud. Ona je podrazumijevala privremeno odgađanje donošenja odluke o pokretanju stečaja i mogla je trajati najduže 30 dana.

Međutim, upravi NŽZ-a, tačnije njenom vlasniku, fočanskom biznismenu Gordanu Pavloviću prilično se žuri i želi da se stečaj pokrene što prije.

Ukupan dug Željezare prema povjeriocima iznosi 317 miliona maraka, od čega je 240 miliona KM već došlo na naplatu. Pavlović, odnosno njegove firme Ferrum Zvornik, rudnik Nova Ljubija i Pavgord od Željezare potražuju blizu 224 miliona maraka.

Prema mišljenju ekonomske ekspertice Svetlane Cenić, bez obzira na to kakvu odluku sud danas da donese, biće važna samo jedna stvar, nebitno je da li će se raditi o stečaju ili vanrednoj upravi.

– U slučaju stečaja, ako stečaj vodi likvidaciji, to je katastrofa, to znači gašenje svega. Naravno, ne prostire se Željezara na malo kvadrata, niti je to beznačajan prostor, ima tu vrednosti. Međutim, takođe u stečaju, može da se pokrene i restrukturiranje. I u slučaju stečaja, kao i u slučaju privremene uprave, glavno pitanje je šta je drugi korak: da li se dovode investitori, nove tehnologije, nova znanja, da li se obezbeđuje tržište, treba da se obelodane svi ugovori, potraživanja, da bude sve transparentno i tako dalje, pa da onda može da se ide ka ozdravljenju, rekla je Cenić za Oslobođenje.

Međutim, smatra kako je i Vlada FBiH trebala ranije reagovati, a ne čekati da situacija eskalira.

– Ako je neko uzeo čitav lanac, Koksaru, Željezaru, prijedorsku željezaru, sve, onda se ja pitam je li to neko gasi tešku industriju na mala vrata i time kaže: Ispunjavam nečije naredbe, nećete više imati tešku industriju. Ili je u pitanju nešto drugo, odnosno kako da se organizovano dođe do imovine koja stoji iza svih tih firmi. Ovo sve je samo razvlačenje i dobijanje na vremenu. Pa i sama reč privremena uprava znači da to nije rešenje, nego samo prelazni korak, a nisu pokazali da postoji nešto iza toga. Uostalom, bila je priča o Energoinvestu, pa što to nije bilo u opciji, dodala je Cenić.

Eventualno gašenje Željezare za sobom povlači, vjerovatno, i gašenje entitetskih željeznica. Tim prije što su već ugašene dvije kompanije koje su uz Željezaru bile najveći klijenti željeznica FBiH i RS-a – lukavačka Koksara i prijedorski rudnik Nova Ljubija.

Na primjeru gašenja Nove Ljubije Dodikov režim je pokazao koliko mu je stalo do Pavlovića. Naime, on je, kao vlasnik firme, bio obavezan radnicima isplatiti otpremnine u ukupnom iznosu od šest miliona maraka. Međutim, Vlada RS-a ga je “počastila” cijelim iznosom, zavlačeći ruke u Fond solidarnosti, namijenjen unesrećenima.

Nedavno je ministar energetike, industrije i rudarstva RS-a Petar Đokić nagovijestio mogućnost da bi rudnik Nova Ljubija mogao opet biti pokrenut. Prema mišljenju predsjednika Sindikata ovog rudnika Darija Antonića, to ne bi bilo nemoguće, jer je sva oprema i dalje u rudniku.

– Za pripreme bi bilo potrebno možda oko dva mjeseca. Međutim, tu postoji nekoliko pitanja. Ko bi upravljao rudnikom, da li vlasnik Pavlović ili Vlada RS-a? Kako bi pronašli radnike? Dobar dio bivših radnika Nove Ljubije je otišao vani ili su pronašli druge poslove. Pitanje je koliko su oni spremni napustiti sadašnje poslove zbog nečega što bi možda bilo privremeno. Na kraju, kome bi prodavali rudu, s obzirom na trenutno stanje i odnose u vezi sa zeničkom Željezarom, istakao je Antonić.

Ipak, ključno pitanje je šta će zaista biti sa Željezarom. Da li Vlada FBiH iskreno namjerava spasiti ovog nekadašnjeg giganta ili će se cijela priča razvlačiti do izbora, nakon čega bi Željezara bila puštena niz vodu?