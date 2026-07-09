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Haris Tabaković prelazi u RB Salzburga

Haris Tabaković prelazi u RB Salzburga

Bh. napadač je prihvatio projekat RB Salzburga, a transfer bi trebao iznositi oko pet miliona eura, uskoro slijede i ljekarski pregledi

Haris Tabaković karijeru nastavlja u RB Salzburgu.

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Prema informacijama Floriana Plettenberga, posao je završen, a bh. napadač je nakon pregovora prihvatio projekat austrijskog kluba.

Dogovor između RB Salzburga i Hoffenheima ranije je već bio postignut, a sada je i Tabaković rekao da želi realizovati transfer.

Odšteta bi trebala iznositi oko pet miliona eura.

Tabakovića uskoro očekuju ljekarski pregledi i potpis ugovora, koji bi trebao važiti do 2029. godine.

Plettenberg navodi da Salzburg u bh. napadaču vidi novog lidera ekipe, što dovoljno govori kakvu će ulogu imati u novom klubu.

Za realizaciju posla posebno se ističe Marcus Mann, koji je uspio završiti transfer iskusnog napadača i dovesti ga u Salzburg.

Tabaković tako napušta Hoffenheim i vraća se u austrijski fudbal, gdje će imati važnu ulogu u ekipi koja ulazi u novu sezonu s velikim ambicijama.

Bh. napadač je prihvatio projekat RB Salzburga, a transfer bi trebao iznositi oko pet miliona eura, uskoro slijede i ljekarski pregledi

Haris Tabaković karijeru nastavlja u RB Salzburgu.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
09.07.2026
NSRS usvojila zabranu isticanja zastave Armije RBiH, uvodi se kazna zatvora do pet godina
Zenica 08.07.2026
Završen projekt proširenja i izgradnje javne rasvjete na području Grada Zenica
Zeničko-dobojski kanton 07.07.2026
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Prema informacijama Floriana Plettenberga, posao je završen, a bh. napadač je nakon pregovora prihvatio projekat austrijskog kluba.

Dogovor između RB Salzburga i Hoffenheima ranije je već bio postignut, a sada je i Tabaković rekao da želi realizovati transfer.

Odšteta bi trebala iznositi oko pet miliona eura.

Tabakovića uskoro očekuju ljekarski pregledi i potpis ugovora, koji bi trebao važiti do 2029. godine.

Plettenberg navodi da Salzburg u bh. napadaču vidi novog lidera ekipe, što dovoljno govori kakvu će ulogu imati u novom klubu.

Za realizaciju posla posebno se ističe Marcus Mann, koji je uspio završiti transfer iskusnog napadača i dovesti ga u Salzburg.

Tabaković tako napušta Hoffenheim i vraća se u austrijski fudbal, gdje će imati važnu ulogu u ekipi koja ulazi u novu sezonu s velikim ambicijama.

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IzvorZenit.ba

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