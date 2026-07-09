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Velež remizirao s Milsamijem na Bilinom polju

Velež remizirao s Milsamijem na Bilinom polju

Velež je remizirao s Milsamijem u prvoj utakmici prvog pretkola Konferencijske lige, odigranoj na zeničkom Bilinom polju.

Nakon nekoliko poluprilika na obje strane, najbolju šansu u prvom poluvremenu moldavski tim bilježi u 28. minuti, kada je Souza pogodio prečku.

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Velež u četvrtak na Bilinom polju igra protiv moldavskog Milsamija

Velež je preko Nukića imao odličnu priliku početkom drugog poluvremena, ali stoper gostiju Muringen spašava vlastitu mrežu.

Milsami do pogotka stiže u 54. minuti. Nakon greške Abdullaha do lopte je došao Kalabatama. koji petom gura Odubiju u šansu, a Nigerijac šutem iskosa matira Ribića – 0:1.

Šansu za izjednačenje imao je Stojanović kada je natrčao na odbijenu loptu u 72. minuti, ali njegov udarac je blokiran.

Nastavili su Rođeni vršiti pritisak, koji je urodio u plodom u nadoknadi kada je rezervista Leonid Ignatov istrčao sam pred gistujućeg vratara Dujmovića i poenirao za 1:1. Ispostavit će se da je to konačan rezultat meča.

Revanš se igra za sedam dana u Moldaviji.

Velež – Milsami 1:1 (Ignatov 90+2’ – Odubia 54’)

Stadion Bilino polje u Zenici. Glavni sudija: Ioannis Christodolou (Kipar).

VELEŽ: Ribić, Nukić, Duranović, Hrkać, Omerović, Mešić (Ignatov), Shhade (Bešić), Abdullah, Babić, Stojanović (Halilović), Spahić (Bajrić).

MILSAMI: Dujmović, Asmelash (Izountouemoi), Muringen (Chele), Angelov, Neto, Takyi, Fonkeu, Nwaeze, Luchita (Odubia), Souza (Bulmaga), Kalabatama.

Velež je remizirao s Milsamijem u prvoj utakmici prvog pretkola Konferencijske lige, odigranoj na zeničkom Bilinom polju.

Nakon nekoliko poluprilika na obje strane, najbolju šansu u prvom poluvremenu moldavski tim bilježi u 28. minuti, kada je Souza pogodio prečku.

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Bilino Polje
Zenica 09.07.2026
Velež na Bilinom polju večeras traži dobar rezultat za uzvrat protiv Milsamija u Moldaviji
Zenica 08.07.2026
Milsami trenirao na Bilinom polju u Zenici pred duel s Veležom
Bilino Polje
Zenica 07.07.2026
Velež u četvrtak na Bilinom polju igra protiv moldavskog Milsamija

Velež je preko Nukića imao odličnu priliku početkom drugog poluvremena, ali stoper gostiju Muringen spašava vlastitu mrežu.

Milsami do pogotka stiže u 54. minuti. Nakon greške Abdullaha do lopte je došao Kalabatama. koji petom gura Odubiju u šansu, a Nigerijac šutem iskosa matira Ribića – 0:1.

Šansu za izjednačenje imao je Stojanović kada je natrčao na odbijenu loptu u 72. minuti, ali njegov udarac je blokiran.

Nastavili su Rođeni vršiti pritisak, koji je urodio u plodom u nadoknadi kada je rezervista Leonid Ignatov istrčao sam pred gistujućeg vratara Dujmovića i poenirao za 1:1. Ispostavit će se da je to konačan rezultat meča.

Revanš se igra za sedam dana u Moldaviji.

Velež – Milsami 1:1 (Ignatov 90+2’ – Odubia 54’)

Stadion Bilino polje u Zenici. Glavni sudija: Ioannis Christodolou (Kipar).

VELEŽ: Ribić, Nukić, Duranović, Hrkać, Omerović, Mešić (Ignatov), Shhade (Bešić), Abdullah, Babić, Stojanović (Halilović), Spahić (Bajrić).

MILSAMI: Dujmović, Asmelash (Izountouemoi), Muringen (Chele), Angelov, Neto, Takyi, Fonkeu, Nwaeze, Luchita (Odubia), Souza (Bulmaga), Kalabatama.

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IzvorZenit.ba

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