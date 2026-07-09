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FIFA promijenila VAR protokol samo par sati prije početka utakmice Francuske i Maroka

FIFA promijenila VAR protokol samo par sati prije početka utakmice Francuske i Maroka

VAR
Foto: UEFA

Nakon brojnih kontroverzi koje su obilježile ovogodišnji SP, FIFA je odlučila uvesti dodatni sigurnosni protokol kako bi videotehnologija ostala u funkciji tijekom cijelog susreta, uključujući i moguće produžetke.

Prema novom modelu, pomoćni video sudac (AVAR) i njegov zamjenik neće biti isključivo povezani s glavnom videosobom u Dallasu, nego će biti smješteni i na stadionu u Bostonu, gdje se igra utakmica. Ulogu AVAR-a preuzet će Urugvajac Leodan Gonzalez, dok će njegova zamjenica biti Tatiana Guzman iz Nikaragve.

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FIFA je ovim potezom željela ukloniti mogućnost tehničkih poteškoća koje bi mogle utjecati na donošenje ključnih odluka. U slučaju prekida veze s glavnom videoperacijskom sobom (VOR) u Međunarodnom radiodifuzijskom centru (IBC) u Dallasu, AVAR i njegova zamjenica odmah bi preuzeli sve provjere u skladu sa službenim VAR protokolom.

Isto vrijedi i ako glavni sudac Facundo Tello bude morao pregledati snimku uz teren, čime bi se izbjegli zastoji ili prekid rada sustava.

Podsjetimo, FIFA-ina pravila ne dopuštaju prekid utakmice zbog kvara VAR tehnologije, a novom procedurom takav je scenarij praktički sveden na minimum.

Dodatnu pozornost izazvala je i činjenica da će utakmicu voditi kompletna argentinska sudačka postava. Glavni sudac bit će Facundo Tello, pomoćnici Juan Pablo Belatti i Gabriel Chade, četvrti i peti sudac Dario Herrera i Cristian Navarro, dok će za VAR biti zadužen Hernan Mastrangelo.

Nakon brojnih kontroverzi koje su obilježile ovogodišnji SP, FIFA je odlučila uvesti dodatni sigurnosni protokol kako bi videotehnologija ostala u funkciji tijekom cijelog susreta, uključujući i moguće produžetke.

Prema novom modelu, pomoćni video sudac (AVAR) i njegov zamjenik neće biti isključivo povezani s glavnom videosobom u Dallasu, nego će biti smješteni i na stadionu u Bostonu, gdje se igra utakmica. Ulogu AVAR-a preuzet će Urugvajac Leodan Gonzalez, dok će njegova zamjenica biti Tatiana Guzman iz Nikaragve.

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FIFA je ovim potezom željela ukloniti mogućnost tehničkih poteškoća koje bi mogle utjecati na donošenje ključnih odluka. U slučaju prekida veze s glavnom videoperacijskom sobom (VOR) u Međunarodnom radiodifuzijskom centru (IBC) u Dallasu, AVAR i njegova zamjenica odmah bi preuzeli sve provjere u skladu sa službenim VAR protokolom.

Isto vrijedi i ako glavni sudac Facundo Tello bude morao pregledati snimku uz teren, čime bi se izbjegli zastoji ili prekid rada sustava.

Podsjetimo, FIFA-ina pravila ne dopuštaju prekid utakmice zbog kvara VAR tehnologije, a novom procedurom takav je scenarij praktički sveden na minimum.

Dodatnu pozornost izazvala je i činjenica da će utakmicu voditi kompletna argentinska sudačka postava. Glavni sudac bit će Facundo Tello, pomoćnici Juan Pablo Belatti i Gabriel Chade, četvrti i peti sudac Dario Herrera i Cristian Navarro, dok će za VAR biti zadužen Hernan Mastrangelo.

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IzvorZenit.ba

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