FIFA promijenila VAR protokol samo par sati prije početka utakmice Francuske i Maroka

Nakon brojnih kontroverzi koje su obilježile ovogodišnji SP, FIFA je odlučila uvesti dodatni sigurnosni protokol kako bi videotehnologija ostala u funkciji tijekom cijelog susreta, uključujući i moguće produžetke.

Prema novom modelu, pomoćni video sudac (AVAR) i njegov zamjenik neće biti isključivo povezani s glavnom videosobom u Dallasu, nego će biti smješteni i na stadionu u Bostonu, gdje se igra utakmica. Ulogu AVAR-a preuzet će Urugvajac Leodan Gonzalez, dok će njegova zamjenica biti Tatiana Guzman iz Nikaragve.

FIFA je ovim potezom željela ukloniti mogućnost tehničkih poteškoća koje bi mogle utjecati na donošenje ključnih odluka. U slučaju prekida veze s glavnom videoperacijskom sobom (VOR) u Međunarodnom radiodifuzijskom centru (IBC) u Dallasu, AVAR i njegova zamjenica odmah bi preuzeli sve provjere u skladu sa službenim VAR protokolom.

Isto vrijedi i ako glavni sudac Facundo Tello bude morao pregledati snimku uz teren, čime bi se izbjegli zastoji ili prekid rada sustava.

Podsjetimo, FIFA-ina pravila ne dopuštaju prekid utakmice zbog kvara VAR tehnologije, a novom procedurom takav je scenarij praktički sveden na minimum.

Dodatnu pozornost izazvala je i činjenica da će utakmicu voditi kompletna argentinska sudačka postava. Glavni sudac bit će Facundo Tello, pomoćnici Juan Pablo Belatti i Gabriel Chade, četvrti i peti sudac Dario Herrera i Cristian Navarro, dok će za VAR biti zadužen Hernan Mastrangelo.