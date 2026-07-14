Vlada prihvatila zahtjeve ljekara u Livnu: Sutra dolaze na posao, ali ostavke ostaju

Nakon što je Vlada Livanjskog kantona na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o pokretanju pregovora sa svim reprezentativnim sindikatima u zdravstvu, oni najavljuju da će danas uredno doći na posao, ali neće povući svoje ranije podnesene otkaze.

Uslov je da Vlade zvanično donese odluku o prihvatanju njihovih zahtjeva, izjavio je za Fenu predsjednik Strukovnog sindikata ljekara ovog kantona dr Ivica Jozić.

– Mi smo preko medija čuli za ovu informaciju koju je predsjednik Vlade objavio. Valjda misli ozbiljno. Mi nemamo ništa konkretno, nismo dobili nikakav dopis Vlade. Mi ćemo doći na posao, vjerujući da misle ozbiljno, ali nećemo povući naše otkaze dok se sve ovo ne konkretizira kroz nešto pismeno, kroz potpis, aneks kolektivnog ugovora ili novi ugovor. Moramo biti oprezni jer smo kroz proteklih desetak dana kroz svašta prošli – kazao je Jozić.

Vlada je prethodno prihvatila sve zahtjeve i najavila pregovore sa sindikatima.

Za 23 doktora Kantonalne bolnice u Livnu danas je posljednji radni dan nakon što su podnijeli zahtjeve za raskid ugovora o radu, dok će još devet doktora Doma zdravlja Livno raditi do 19. jula.

Ranije su saopštili da ne odlaze zbog toga što imaju najniže osnovne plate u Federaciji, već zato što, kako su istakli, odgovorni za politiku u zdravstvu nisu imali razumijevanje i volju da sa njima razgovaraju i postignu dogovor. Vlada Kantona 10 ranije je ovlastila direktore zdravstvenih ustanova da doktorima ponude povećanje osnovne plate od deset odsto kao prelazno rješenje do početka pregovora o novom kolektivnom ugovoru. To su doktori odbili, ocijenivši ponudu nedovoljnom i neozbiljnom.