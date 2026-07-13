Helikopter ZDK prvi put gasio požar iz zraka (VIDEO)

Helikopter Airbus AS350, koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona nabavila za potrebe civilne zaštite, policije i zdravstvenog sektora, danas je prvi put korišten u gašenju požara iz zraka, potvrdivši svoju operativnu vrijednost tokom intervencije na području Maglaja.

Požar je izbio u mjestu Rudine, u mjesnoj zajednici Moševac, gdje je zbog jakog vjetra u jednom trenutku prijetilo njegovo nekontrolisano širenje. Dok su se kopnene ekipe borile da zaustave vatru, u akciju je uključen i kantonalni helikopter, koji je pomogao da se požar stavi pod kontrolu.

Prema informacijama koje je objavio premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić, helikopterska posada izvršila je 14 naleta, pri čemu je na požarište izbačeno više od 12.000 litara vode.

Poseban značaj današnje intervencije ogleda se u činjenici da je riječ o prvoj upotrebi vedra i opreme za gašenje požara iz zraka, koji su nabavljeni ovog proljeća. Zanimljivo je da je akcija izvedena upravo na dan kada je bila planirana obuka posade za korištenje ove opreme.

Premijer Pivić ocijenio je da je današnja intervencija potvrdila opravdanost ulaganja u helikopterske kapacitete, ističući da oni predstavljaju važan segment zaštite građana i prirodnih bogatstava Zeničko-dobojskog kantona.

On je zahvalio posadi helikoptera, pripadnicima Kantonalne uprave civilne zaštite, Civilne zaštite Općine Maglaj, Profesionalne vatrogasne jedinice, uposlenicima Šumsko-privrednog društva, kao i svim ostalim učesnicima koji su učestvovali u gašenju požara.

Istovremeno je uputio apel građanima na dodatni oprez, upozorivši da visoke temperature, suša i jak vjetar značajno povećavaju rizik od izbijanja i brzog širenja požara. Građane je pozvao da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju korov i biljni otpad te da svaki uočeni požar odmah prijave nadležnim službama.