Čović nakon sastanka s Dodikom: Treba staviti van snage sve odluke koje su donosili visoki predstavnici

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović obratio se nakon današnjeg sastanka delegacije ove stranke s delegacijom SNSD-a. Nakon njega govorio je Milorad Dodik.

Poručio je da dvije stranke nastavljaju redovnu komunikaciju s ciljem analize dosadašnjeg rada i dogovora o prioritetima za naredni period.

Čović je poručio da smatra kako bi”najrealnije za sve u BiH bilo staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili”.”Treba staviti van snage sve odluke koje su donosili”, rekao je Čović.

Čović je istakao i da cijeni, kako je rekao, razumijevanje koje je SNSD pokazao u proteklim godinama prilikom traženja rješenja za različita politička pitanja.”Naš cilj nikada nije bio da se bilo šta radi na štetu nekog trećeg, nego da kroz razgovor i dogovor pokušamo pronaći rješenja za probleme koji postoje”, rekao je Čović.

Dodao je da između HDZ-a BiH i SNSD-a postoje različiti stavovi o pojedinim pitanjima, ali da su nesuglasice nastojali rješavati dijalogom.”Postoje razlike u određenim temama, bilo da je riječ o vanjskoj politici ili pojedinim unutrašnjim pitanjima, ali smo nastojali da ih rješavamo kroz razgovore i dogovore”, kazao je.

Prema njegovim riječima, dosadašnje iskustvo pokazalo je da dvije stranke mogu pronaći zajednička rješenja putem predstavnika u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti te da će takvu komunikaciju nastaviti i ubuduće.

Govoreći o predstojećim izborima, Čović je rekao da je do početka izborne kampanje ostalo nešto više od dva mjeseca te da fokus sastanka nije bio na kampanji, već na aktivnostima koje je moguće realizirati do njenog početka.

On je naveo da su obje stranke predstavile planove i očekivanja za naredni period, ocijenivši da postoji dobra osnova za nastavak saradnje.

Komentirao je i Deklaraciju koja će se naći pred zastupnicima u Hrvatskom saboru, navodeći da dosadašnje deklaracije nisu u potpunosti provedene.”Uvjeren sam da moramo riješiti pitanje legitimnog predstavljanja i ustavne jednakopravnosti. Ukoliko to pitanje ne bude riješeno nakon uspostave vlasti, BiH bi mogla izgubiti još četiri godine”, zaključio je Čović.

Klix.ba čitajte i u našoj aplikaciji za iOS ili Android.