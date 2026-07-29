Vrhovni sud RS-a presudio: Republika Srpska i OŠ “Sveti Sava” Zvornik diskriminisali bošnjačku djecu

Vrhovni sud Republike Srpske donio je presudu u kojoj je utvrđeno da su Republika Srpska i JU Osnovna škola “Sveti Sava” Zvornik diskriminisali bošnjačku djecu na jezičkoj osnovi.

U presudi se navodi kako su učenicima srpske nacionalnosti dali prednost u pogledu označavanja naziva jezika u službenim školskim evidencijama i đačkim knjižicama.

Presudom je naloženo tuženim da preduzmu aktivnosti u cilju eliminisanja diskriminacije tako što će u službenim školskim evidencijama i đačkim knjižicama jezike konstitutivnih naroda označavati na isti način.

Advokat Nedim Ademović je objasnio kako je u školskim knjižicama u ovoj školi već unaprijed bio odštampan naziv “srpski jezik”, dok je za ostale jezike ostalo prazno, a bošnjačkoj djeci je umjesto bosanski jezik, pisalo “jezik bošnjačkog naroda”.

“Ovo je pravosnažna presuda, moraju postupiti tako da oni đačke knjižice i sve moraju ispraviti diskriminaciju. Ja ću to pratiti, ali očekujem i dalje veliku borbu”, poručio je Ademović.

Radi se o nastavku skoro decenijske pravne borbe u ovom predmetu, već u nizu postupaka koji se vode sa istim ciljem.

“Taj cilj je jasan i jednostavan: zaštititi pravo svakog djeteta da bude ravnopravno i da svoj maternji jezik naziva njegovim ustavnim imenom”, kazao je Ademović.