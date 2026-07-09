Novi američki udari na Iran

Kao što je prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana izgledao kao početak smirivanja jedne od najvećih svjetskih kriza, novi val američkih zračnih udara ponovo je zapalio Bliski istok. Borbe su obnovljene, Iran je odgovorio napadima na američke vojne ciljeve u Zaljevu, a u središtu sukoba ponovo se našao Hormuški moreuz – jedna od najvažnijih pomorskih ruta za svjetsku trgovinu naftom.
Američke snage su tokom protekle noći izvele napade na desetine vojnih ciljeva u Iranu, uključujući sisteme protuzračne odbrane, skladišta projektila i pomorsku infrastrukturu u južnom dijelu zemlje. Prema navodima Washingtona, cilj operacije bio je spriječiti nove prijetnje međunarodnoj plovidbi kroz Hormuški moreuz nakon što je američki predsjednik Donald Trump proglasio da je privremeni sporazum s Iranom okončan.
Teheran je odgovorio raketnim i bespilotnim napadima usmjerenim prema američkim vojnim objektima u Bahreinu, Kuvajtu i Kataru, dok su u više zaljevskih država aktivirani sistemi protuzračne odbrane.
Posebnu zabrinutost izaziva razvoj događaja oko Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi približno petina svjetske trgovine naftom i značajan dio izvoza ukapljenog prirodnog plina. Iako nije potvrđeno potpuno zatvaranje ovog strateškog prolaza, plovidba se odvija pod pojačanim sigurnosnim mjerama, a dio brodova mijenja rute ili odgađa prolazak zbog rizika od novih napada.
Analitičari upozoravaju da bi svako dodatno pogoršanje situacije moglo izazvati ozbiljne poremećaje na svjetskom energetskom tržištu. Ipak, tržišta su za sada reagovala oprezno – cijena nafte Brent jutros je blago porasla na oko 78 dolara po barelu, dok investitori procjenjuju hoće li sukob prerasti u dugotrajniju regionalnu krizu.
Kao što je prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana izgledao kao početak smirivanja jedne od najvećih svjetskih kriza, novi val američkih zračnih udara ponovo je zapalio Bliski istok. Borbe su obnovljene, Iran je odgovorio napadima na američke vojne ciljeve u Zaljevu, a u središtu sukoba ponovo se našao Hormuški moreuz – jedna od najvažnijih pomorskih ruta za svjetsku trgovinu naftom.
Američke snage su tokom protekle noći izvele napade na desetine vojnih ciljeva u Iranu, uključujući sisteme protuzračne odbrane, skladišta projektila i pomorsku infrastrukturu u južnom dijelu zemlje. Prema navodima Washingtona, cilj operacije bio je spriječiti nove prijetnje međunarodnoj plovidbi kroz Hormuški moreuz nakon što je američki predsjednik Donald Trump proglasio da je privremeni sporazum s Iranom okončan.
Teheran je odgovorio raketnim i bespilotnim napadima usmjerenim prema američkim vojnim objektima u Bahreinu, Kuvajtu i Kataru, dok su u više zaljevskih država aktivirani sistemi protuzračne odbrane.
Posebnu zabrinutost izaziva razvoj događaja oko Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi približno petina svjetske trgovine naftom i značajan dio izvoza ukapljenog prirodnog plina. Iako nije potvrđeno potpuno zatvaranje ovog strateškog prolaza, plovidba se odvija pod pojačanim sigurnosnim mjerama, a dio brodova mijenja rute ili odgađa prolazak zbog rizika od novih napada.
Analitičari upozoravaju da bi svako dodatno pogoršanje situacije moglo izazvati ozbiljne poremećaje na svjetskom energetskom tržištu. Ipak, tržišta su za sada reagovala oprezno – cijena nafte Brent jutros je blago porasla na oko 78 dolara po barelu, dok investitori procjenjuju hoće li sukob prerasti u dugotrajniju regionalnu krizu.
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