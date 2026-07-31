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BiH se uskladila s novim sankcijama koje je EU uvela Rusiji

BiH se uskladila s novim sankcijama koje je EU uvela Rusiji

EU I BiH
Foto: Ilustracija/Anadolija

Bosna i Hercegovina uskladila se s odlukom Evropske unije kojom su uvedene restriktivne mjere protiv jedne osobe i pet subjekata odgovornih za djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.

Kako je saopćeno iz Vijeća Evropske unije, sankcije su uvedene posebno zbog povezanosti tih osoba i kompanija s ruskim vojno-industrijskim kompleksom.

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Uz Bosnu i Hercegovinu, s Odlukom Vijeća EU uskladile su se Albanija, Island, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina.

Te zemlje obavezale su se da će svoje nacionalne politike uskladiti s odlukom, što je Evropska unija pozdravila.

Odluka je donesena 17. jula kao izmjena ranijih mjera EU uvedenih zbog djelovanja kojima se ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.

Vijeće EU obrazložilo je uvođenje dodatnih sankcija nastavkom i intenziviranjem ruske agresije na Ukrajinu, uključujući napade raketama i bespilotnim letjelicama na civile te namjerno gađanje energetske, vodne i zdravstvene infrastrukture.

Novom odlukom jedna osoba i pet subjekata dodani su na postojeći spisak osoba, kompanija i tijela obuhvaćenih evropskim restriktivnim mjerama.

Bosna i Hercegovina uskladila se s odlukom Evropske unije kojom su uvedene restriktivne mjere protiv jedne osobe i pet subjekata odgovornih za djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.

Kako je saopćeno iz Vijeća Evropske unije, sankcije su uvedene posebno zbog povezanosti tih osoba i kompanija s ruskim vojno-industrijskim kompleksom.

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Uz Bosnu i Hercegovinu, s Odlukom Vijeća EU uskladile su se Albanija, Island, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina.

Te zemlje obavezale su se da će svoje nacionalne politike uskladiti s odlukom, što je Evropska unija pozdravila.

Odluka je donesena 17. jula kao izmjena ranijih mjera EU uvedenih zbog djelovanja kojima se ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.

Vijeće EU obrazložilo je uvođenje dodatnih sankcija nastavkom i intenziviranjem ruske agresije na Ukrajinu, uključujući napade raketama i bespilotnim letjelicama na civile te namjerno gađanje energetske, vodne i zdravstvene infrastrukture.

Novom odlukom jedna osoba i pet subjekata dodani su na postojeći spisak osoba, kompanija i tijela obuhvaćenih evropskim restriktivnim mjerama.

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IzvorFokus.ba

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