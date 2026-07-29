BiH dobija povoljnije uslove za izvoz struje, uštede i do 13 miliona eura godišnje

Evropska komisija prihvatila je ključne prijedloge iz Bosne i Hercegovine za izmjene Mehanizma za prilagođavanje emisije ugljenika na granicama (CBAM), čime je otvoren put ka znatno povoljnijim uslovima za izvoz električne energije iz naše zemlje na tržište EU.

Generalni direktorat Evropske komisije za oporezivanje i carinsku uniju zvanično je potvrdio da su prijedlozi iz BiH uvršteni u prijedlog izmjena CBAM regulative, koji je sada upućen u zakonodavnu proceduru Evropskog parlamenta i Vijeća Evropske unije.

Predloženim izmjenama omogućeno je da se pri obračunu emisija električne energije uzima u obzir stvarni elektroenergetski miks zemlje izvoznice, uključujući proizvodnju iz obnovljivih izvora energije, uz istovremeno pojednostavljenje samog postupka dokazivanja stvarnih emisija.

Također je omogućeno priznavanje električne energije isporučene putem ugovora o kupovini struje, uključujući i ugovore zaključene preko posrednika, radi preciznog utvrđivanja stvarnih emisija.

Ono što je posebno značajno za bh. izvoznike jeste da je predložena retroaktivna primjena ovih izmjena od 1. januara 2026. godine, čime se otklanjaju poteškoće s kojima su se suočavali izvoznici električne energije iz cijele Bosne i Hercegovine.

Milionske uštede i bolja konkurentnost

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac izjavio je da su institucije na svim nivoima vlasti u BiH uložile maksimalne napore kako bi Evropsku komisiju upozorile na zabrinjavajuće efekte primjene CBAM-a na domaći elektroenergetski sektor.

“Evropska komisija je prepoznala kredibilitet našeg zahtjeva i predložila izmjene CBAM regulative, koje predstavljaju značajan iskorak ka pravednijoj primjeni CBAM-a i očuvanju konkurentnosti izvoznika električne energije iz Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta na tržištu Evropske unije”, istakao je Košarac.

Uporedo s tim, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH pripremilo je Prijedlog odluke o usvajanju metodologije za proračun emisijskog faktora ugljen-dioksida elektroenergetske mreže u BiH, čime se stvaraju neophodni preduvjeti za pravovremenu primjenu novih evropskih pravila.

“Prvi amandman Evropske komisije, zajedno s Prijedlogom odluke koji je pripremilo Ministarstvo, znatno će smanjiti troškove izvoza električne energije na tržište Evropske unije. Prema našim procjenama, uštede bi mogle iznositi i do 13 miliona eura godišnje, čime se jača konkurentnost domaćeg elektroenergetskog sektora i štite prihodi od izvoza”, naglasio je ministar.

Prijedlog izmjena CBAM regulative trenutno se nalazi u zakonodavnoj proceduri Evropskog parlamenta i Vijeća Evropske unije, a iz Ministarstva najavljuju da će nastaviti aktivnu saradnju s evropskim institucijama sve do konačnog usvajanja ovih izmjena.