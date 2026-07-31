Koliko cigareta putnici iz BiH smiju prenijeti preko granice?

Putnici koji iz Bosne i Hercegovine automobilom, autobusom ili drugim kopnenim prijevozom ulaze u Hrvatsku bez plaćanja uvoznih davanja mogu unijeti najviše 40 cigareta, odnosno dvije standardne kutije, po osobi starijoj od 17 godina.

Umjesto cigareta dopušteno je unijeti 20 cigarilosa, 10 cigara ili 50 grama duhana za pušenje. Moguća je i proporcionalna kombinacija različitih duhanskih proizvoda, pod uslovom da ukupno dopušteno oslobođenje nije prekoračeno, piše GPMaljevac.

Putnik koji iz BiH automobilom ulazi u Hrvatsku ne može bez plaćanja davanja unijeti šteku od 200 cigareta, čak ni ako nastavlja put prema Sloveniji, Austriji ili Njemačkoj.

Hrvatska je u tom slučaju prva država Evropske unije u koju putnik ulazi, pa se na njenoj granici primjenjuje hrvatsko ograničenje od 40 cigareta po osobi.

Evropska unija državama članicama dopušta da primjenjuju viši limit od 200 ili niži od 40 cigareta. Hrvatska niže ograničenje primjenjuje na putnike koji dolaze cestovnim, željezničkim i drugim kopnenim prijevozom.

Više ograničenje u Hrvatskoj primjenjuje se na putnike koji iz trećih zemalja dolaze avionom.

Putnik stariji od 17 godina tada može bez plaćanja uvoznih davanja unijeti 200 cigareta, 100 cigarilosa, 50 cigara ili 250 grama duhana za pušenje.

Zbog toga nije isto dolazi li putnik iz BiH automobilom preko graničnog prijelaza ili avionom iz države koja nije članica Evropske unije.

Posebna i strožija pravila mogu se primjenjivati na stanovnike pograničnog područja, radnike koji svakodnevno prelaze granicu i članove posada koji granicu prelaze u okviru svog posla.

Njima je u svakodnevnom pograničnom prometu predviđeno oslobođenje za najviše 25 cigareta, 10 cigarilosa, pet cigara ili 25 grama duhana za pušenje.

Ta ograničenja ne moraju biti primijenjena ako putnik carinskim službenicima dokaže da putuje izvan pograničnog područja ili da se vraća s područja izvan pogranične zone. Kao dokaz može poslužiti račun izdat izvan tog područja.

Svaki putnik ima vlastito količinsko oslobođenje

Kada više punoljetnih osoba putuje u istom vozilu, svaka ima pravo na vlastito količinsko oslobođenje.

To znači da bi, naprimjer, četiri osobe starije od 17 godina mogle pojedinačno imati po 40 cigareta.

Cigarete se, međutim, ne smiju skrivati niti prikazivati kao zajednička količina koja pripada jednom putniku. Carinski službenik procjenjuje kome roba pripada, je li namijenjena ličnoj upotrebi i postoje li naznake da se unosi radi prodaje.

Putnik može unijeti i više od 40 cigareta, ali višak mora sam prijaviti carinskom službeniku prije početka kontrole.

Hrvatska carina navodi da je unos veće količine dopušten ako je putnik stariji od 17 godina, sam prevozi robu, koristi je za vlastite potrebe te plati obračunate carine, PDV i akcize.

Prekoračenje dopuštene količine zato ne predstavlja automatski krijumčarenje ako je roba uredno prijavljena i ako su ispunjeni svi propisani uslovi.

Problem nastaje kada putnik ne prijavi višak, sakrije cigarete u vozilu, prtljagu ili odjeću ili pokuša ostaviti utisak da nema robu koju je dužan prijaviti.

U takvim slučajevima roba može biti oduzeta, mogu biti naplaćena neplaćena davanja, a protiv putnika može biti pokrenut prekršajni postupak.

Visina kazne nije jednaka za svako prekoračenje i ne postoji jedinstvena kazna koja se primjenjuje u cijeloj Evropskoj uniji.

Kazna zavisi od države ulaska, količine i vrijednosti robe, načina na koji je pronađena, ranijih prekršaja te procjene je li roba namijenjena ličnim ili komercijalnim potrebama.

Hrvatska carina je u ozbiljnijim slučajevima nezakonitog unosa izricala kazne od nekoliko hiljada eura.

Vozaču kod kojeg je pronađeno 3.400 skrivenih cigareta izrečena je kazna od 5.100 eura. Platio je dvije trećine kazne, odnosno 3.400 eura, dok su cigarete oduzete.

U drugom slučaju za nezakonit unos 8.800 cigareta izrečena je kazna od 10.500 eura, uz oduzimanje pronađene robe.

Za skriveni duhan izrečena kazna veća od 5.000 eura

Hrvatski carinici su u julu 2026. godine na graničnom prijelazu Slavonski Brod pronašli pet kilograma skrivenog sitno rezanog duhana.

Budući da je vozač ranije počinio sličan prekršaj, izrečena mu je kazna od 5.130 eura.

U jednom kamperu pronađeno je 21.600 cigareta, nakon čega su dvojici prekršitelja izrečene kazne od 13.000 i 16.000 eura. Roba je oduzeta, a naplaćeni su i dodatni troškovi.

Ovi iznosi odnose se na velike i skrivene količine i ne treba ih poistovjećivati s putnikom koji uredno prijavi nekoliko kutija više od dopuštenog limita.

Ipak, slučajevi pokazuju da skrivanje cigareta može rezultirati oduzimanjem robe, naplatom akciza i visokim novčanim kaznama, a u težim slučajevima i privremenim ili trajnim oduzimanjem vozila.

Slovenija pri direktnom ulasku iz države koja nije članica Evropske unije dopušta unos 200 cigareta, 100 cigarilosa, 50 cigara ili 250 grama duhana za pušenje po putniku starijem od 17 godina.

Međutim, putnik iz BiH koji u Sloveniju putuje preko Hrvatske već je u Evropsku uniju ušao na hrvatskoj granici. Zbog toga se pred hrvatskim carinicima ne može pozvati na slovenski limit od 200 cigareta.

Austrija također pri direktnom dolasku iz države izvan Evropske unije uglavnom dopušta unos 200 cigareta, 100 cigarilosa, 50 cigara ili 250 grama duhana.

Austrijska carina upozorava da putnici koji dolaze preko druge članice Evropske unije moraju poštovati pravila države preko koje su prvi put ušli u EU.

Kada su cigarete zakonito kupljene u jednoj članici Evropske unije i putnik nastavlja put u drugu članicu, primjenjuju se druga pravila.

Evropska unija kao okvirnu količinu za ličnu upotrebu navodi 800 cigareta, 400 cigarilosa, 200 cigara ili kilogram duhana.

To nisu količine koje se iz BiH mogu unijeti bez plaćanja davanja niti predstavljaju zagarantirano pravo na prenošenje osam šteka cigareta.

Carina i pri putovanju između članica EU može tražiti dokaz da je roba kupljena za lične potrebe, a ne za prodaju. Pri tome se mogu uzeti u obzir računi, pakiranje, način prijevoza i ukupna količina.

Najjednostavnije pravilo za putnike iz BiH koji automobilom ili autobusom ulaze u Hrvatsku glasi: najviše 40 cigareta, odnosno dvije kutije, po osobi starijoj od 17 godina.

Sve iznad te količine potrebno je prijaviti carinskom službeniku i ne pokušavati sakriti, čak ni kada je riječ o šteki namijenjenoj za ličnu upotrebu, prenosi Srpska.info.