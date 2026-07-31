UEFA najavila bojkot Svjetskog prvenstva, cijela Evropa ujedinjena

U četvrtak je održan vanredni sastanak UEFA-e nakon što je FIFA objavila da planira “prodati” Svjetsko prvenstvo privatnoj kompaniji.

Kako prenosi britanski BBC, svih 55 članica UEFA-e glasalo je za bojkot Svjetskog prvenstva u znak protesta protiv FIFA-e.

Početkom sedmice pojavila se insajderska informacija da FIFA planira prodati između 20 i 30 posto udjela u novoj kompaniji koja bi u potpunosti preuzela kontrolu nad Svjetskim prvenstvom.

Oni koji su upoznati s cijelom pričom ovaj su slučaj nazvali i „nuklearnim udarom“ na nogomet.

Navodno su već potpisani i preliminarni sporazumi o uslovima posla čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko 17,5 milijardi eura.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino u pismu koje je poslao svim 211 članicama svoje organizacije rekao je da će dobiti 40 miliona dolara (35 miliona eura) ako podrže njegov kontroverzni plan prodaje udjela u glavnim takmičenjima.

Postavljen je rok do 19. septembra da prihvate njegove planove ako žele pristupiti početnih 20 miliona dolara (17 miliona eura).

“Svjetsko prvenstvo nije FIFA-ino vlasništvo”

Nije se dugo čekalo na službenu reakciju UEFA-e, koja je poslala jasnu poruku:

“Ovo prelazi granicu koju upravljačke institucije nogometa nikada ne bi smjele prijeći. Niko od nas nije vlasnik nogometa. Svjetsko prvenstvo jednostavno nije FIFA-ino vlasništvo da bi ga ona prodavala!”

Od prvog trenutka bilo je jasno da krovna evropska nogometna organizacija nije zadovoljna onim što planiraju FIFA, odnosno njen predsjednik Infantino.

Najavljivala se mogućnost aktiviranja „ekstremnih mjera“ na sastanku koji je održan u četvrtak, a upravo to se i dogodilo.

Ono što je posebno naljutilo čelne ljude krovne evropske nogometne organizacije jeste činjenica da FIFA nije spomenula ovu kontroverznu strategiju tokom sastanaka s nogometnim savezima u New Yorku uoči finala Svjetskog prvenstva.

Ovakva odluka mogla bi pokrenuti hladni rat između dvije najveće nogometne organizacije, koje već neko vrijeme nisu u dobrim odnosima.

Situaciju je posebno eskalirala odluka predsjednika Infantina da ukine suspenziju za američkog reprezentativca Folarina Baloguna nakon poziva predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin zbog toga nije bio na finalu ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, iako je ranije stigao na ceremoniju otvaranja.

Infantina izbori očekuju naredne godine, a ovakav potez UEFA-e mogao bi izazvati domino-efekt u kojem bi i drugi savezi širom svijeta slijedili evropski primjer.

Šta god da se dogodi na tom planu, FIFA se za uspjeh Svjetskog prvenstva oslanja na evropske reprezentacije; Španija je aktuelni muški i ženski prvak, što Evropi daje značajnu moć, zbog čega ovu prijetnju bojkotom ne treba potcijeniti.

Službeno saopćenje UEFA-e

“UEFA i njenih 55 članica stoje zajedno. Jednoglasno i nedvosmisleno odbacujemo FIFA-in prijedlog o prijenosu vlasničkih udjela u Svjetskom prvenstvu i drugim FIFA-inim takmičenjima privatnim investitorima.

Svjetsko prvenstvo ne može se tretirati kao investicijski proizvod. To je jedno od najvećih sportskih nasljeđa nogometa. Gradile su ga generacije igrača, nacionalne reprezentacije i navijači širom svih kontinenata. Nijedan njegov dio nikada ne bi trebao biti predat privatnim investitorima. Svjetsko prvenstvo nije na prodaju.

Neodgovorno je i neopravdano da je prijedlog od takvog značaja za nogomet osmišljen u tajnosti i doveden na rub odobrenja bez ikakvih smislenih konsultacija s onima kojima je povjereno upravljanje igrom. Ovo nije samo duboki neuspjeh rukovodstva, već i odricanje od FIFA-ine dužnosti kao čuvara svjetskog nogometa.

Nacionalnim savezima širom svijeta sada se postavlja ultimatum: prihvatiti nepovratno preuzimanje najvećih nogometnih takmičenja ili snositi posljedice. Ovo nije ‘demokratska odluka’, već upravljanje zastrašivanjem – čin prisile nedostojan institucije kojoj je povjereno upravljanje globalnom igrom.

Ali naše protivljenje ide daleko dalje od samog procesa.

“Stav Evrope je jasan“

U trenutku kada vanjski investitori steknu vlasničke udjele u FIFA-inim takmičenjima, nogomet se zauvijek mijenja. Komercijalni povrat postaje trajna obaveza. Očekivanja investitora postaju svakodnevni pritisak. Od tog trenutka nadalje, svaka odluka o međunarodnom kalendaru, svaka odluka o formatima takmičenja i svaka odluka koja oblikuje budućnost nogometa više nije vođena onim što najbolje služi igri, već onim što najbolje služi dioničarima.

Ovaj model nema mjesta u svjetskom nogometu. Budućnost nogometa ne mogu diktirati očekivanja onih čija je prva dužnost maksimizirati finansijski povrat. Niti interesi nacionalnih saveza, liga, klubova, igrača i navijača mogu postati podređeni povratu investitora. Nogomet ne može staviti svoju budućnost pod hipoteku radi finansijske dobiti.

Stav Evrope je jasan. Nikada ovom modelu nećemo dati svoj legitimitet. Niko nema moralno ovlaštenje prodati ono što samo čuva za narednu generaciju.

Kao rezultat današnje rasprave, nijedna UEFA-ina reprezentacija neće učestvovati ni u jednom FIFA-inom takmičenju sve dok ovi prijedlozi ostanu na snazi, osim ako se od ovog prijedloga u potpunosti ne odustane i ne daju obavezujuće garancije da FIFA više nikada neće otvoriti svoje upravljanje ili takmičenja privatnom vlasništvu.

Niko ne bi trebao imati nikakve sumnje: UEFA i njeni nacionalni savezi suprotstavit će se ovim planovima s apsolutnom odlučnošću.

Postoje trenuci kada se institucije ne ocjenjuju po onome što su spremne prihvatiti, već po onome što odbijaju ugroziti. Ovo je jedan od tih trenutaka.

Neke stvari jednostavno su previše važne da bi se prodale. Svjetsko prvenstvo u nogometu pripada nogometu. Uvijek će. I sve dok Evropa ima glas, nikada neće biti na prodaju.”