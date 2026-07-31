Tragedija planinara na Elbrusu otvorila pitanje etike medija i govora mržnje

Grupa od sedam planinara iz Bosne i Hercegovine uspinjala se na Elbrus kada ih je zahvatilo naglo pogoršanje vremena. Prema ruskim informacijama i medijskim izvještajima, poginulo je pet državljana BiH, ekspedicija iz Zenice. Otežani vremenski uslovi usporili su potragu i izvlačenje tijela.

“Ovo mi je najteži let u životu, ali sam znao da upravo ja moram biti na ovom letu i otići po svoje momke, braću i prijatelje”, priča za Detektor Kenan Hrustanović, načelnik Stanice Gorske službe spašavanja (GSS) Zenica, dok čeka let za Rusiju.

Emocije su, kaže, pomiješane jer je 17. jula ispratio svoje kolege u Rusiju, a sada ide po njih. Preživjeli spasioci su “dobro”, ali, prema njegovim riječima, nisu svjesni cijele situacije. Hrustanović priča kako jedva čeka da ih vidi i zagrli i kaže da nisu sami, da su njegov ponos i heroji.

“Kako prethodnih noći nisam mogao nikako spavati, tako mi je došlo da čitam društvene mreže (komentare) i zaboljelo je…”, kaže Hrustanović i navodi da ne razumije medijsku potrebu za kreiranjem sadržaja zbog klikova i pregleda jer je, prema njemu, u pitanju najveća tragedija u historiji planinarstva BiH.

Na društvenim mrežama se prvobitno pojavio necenzurisani snimak na kojem se vide tijela planinara. Detektor je analizirao medijsko izvještavanje u Hrvatskoj o ovom događaju, kao i komentare na društvenim mrežama koji su govor mržnje. Struka smatra da je veoma problematično što se tragični događaji iskorištavaju za senzacionalizam, te pozivaju na poštivanje etičkog kodeksa.

Slađan Tomić, novinar portala Buka, kaže da mediji u BiH vrlo često, katastrofalno, nedopustivo i krajnje neprofesionalno izvještavaju o tragedijama. Objavljuju pojedine detalje, kako kaže, koji nemaju nikakav javni interes, posebno iz istrage prije nego što se ona završi.

“Mediji često griješe kada se utrkuju ko će prije objaviti identitet stradalih ljudi, da li u nekim pucnjavama, da li u prirodnim katastrofama… Dakle, tu nikakvog javnog interesa nema. To je jedna obična bitka za senzacionalizam, koju profesionalni mediji moraju prestati voditi”, kaže Tomić.

Detektor je analizom utvrdio da su pojedini mediji u Hrvatskoj koji su izvještavali o ovoj tragediji koristili senzacionalističke naslove, kako bi privukli pažnju čitalaca, ne vodeći računa o etici izvještavanja o tragičnim događajima. Komentari na društvenim mrežama vrijeđali su stradale planinare u Rusiji.

Selma Fukelj, novinarka Mediacentra Sarajevo, pojašnjava da je postala navika da nakon tragičnih događaja mediji, odnosno novinari veoma često odstupaju od profesionalnih standarda, te da počnu objavljivati neprovjerene informacije uz grafičke prikaze i senzacionalističke naslove.

Fukelj kaže da je u BiH većina medija izvještavala profesionalno, uz određenu dozu suzdržanosti, a razlozi za to mogu biti nedostatak informacija. Većina portala, prema analizi Mediacentra, stavljala je fokus na identitete nastradalih, vremenske uslove u kojima se nesreća dogodila, spasilačke akcije i reakcije koje su uključivale i izjave planinarskih društava i planinara koji su, između ostaloga, podijelili i svoja iskustva penjanja na najviši vrh Evrope.

“Ono što je u ovom slučaju bilo primjetno i što posebno zabrinjava jesu komentari na društvenim mrežama. Moram napomenuti da je riječ o smrti petero ljudi iz BiH i da smo upravo na takvoj informaciji primijetili veliki broj uvredljivih komentara i govora mržnje koji su preplavili društvene mreže”, rekla je Fukelj.

Navodi da se kao društvo trebamo zapitati kada smo postali toliko neempatični i željni da kažemo nešto, iako nam tema ni u najmanju ruku nije bliska.

“Zamjerka koja se treba u ovom slučaju pripisati medijima jeste moderacija komentara. Mediji bi unaprijed trebali osigurati adekvatne resurse za moderaciju komentara, posebno kod tema za koje je poznato da bi mogle izazvati govor mržnje, vrijeđanje ili govor koji narušava dostojanstvo žrtava i njihovih porodica”, objasnila je Fukelj.

Feđa Kulenović, viši asistent na Katedri za informacijske nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (UNSA), kaže da videosadržaj treba proći ozbiljan proces verifikacije i mjerenja značaja javnog interesa.

“U slučajevima kao što je ovaj i mnogi drugi, mjerenje važnosti za javnost se često neopravdano uzima kao štit. Dodatni problem predstavlja verifikacija autentičnosti sadržaja. Ništa od toga se u ovom slučaju nije desilo i pokazano je potpuno odsustvo bilo kakve etike”, govori Kulenović.

Pojašnjava da, s jedne strane, postoje istinske potrebe publike da znaju, razumiju i osjećaju.

“Ovakav pristup je upravo razlog zašto se neke medijske kuće, ne novinari, novinarke, kriju iza publike u nedonošenju ispravnih odluka”, objašnjava Kulenović.

Tomić kaže da bi se trebalo posebno voditi računa o tome šta je od javnog interesa i ima li potrebe za objavljivanjem fotografija s mjesta nesreće.

“Imao sam lično porodično iskustvo i tražio sam da se te fotografije uklone, zato što ne postoji nikakav javni interes, a za porodicu može djelovati samo retraumatizirajuće. Ne nosi se na isti način svako s takvim stvarima. Porodice bi trebalo lišiti takvih iskustava, takvih posljedica uzrokovanih novinarskom nepažnjom”, kaže Tomić.

Semir Šabić, bivši pripadnik GSS-a i novinar, za Detektor je ispričao da je imao priliku da uči zajedno sa spasiocima koji su stradali, da s njima vježba tehnike spašavanja u teškim i zahtjevnim uslovima, ali i da su skupa učestvovali u stvarnim akcijama spašavanja.

“Zbog toga za mene ovo nisu samo imena koja sam pročitao u medijima – to su ljudi koje sam poznavao, s kojima sam dijelio iskustva, znanje i trenutke u kojima smo zajedno pomagali drugima. Zato me posebno boli i potresa način na koji se nakon ove tragedije govorilo o njima. Necenzurisani snimci i fotografije stradalih, kao i pojedini krajnje ružni, uvredljivi i nehumani komentari na portalima i društvenim mrežama, dodatno su pogodili mene, ali vjerujem i njihove porodice i sve koji su ih poznavali”, ispričao je Šabić.

Smatra da u ovakvim trenucima treba postojati više poštovanja prema žrtvama i njihovim porodicama.

“Mediji imaju odgovornost da informišu javnost, ali istovremeno moraju čuvati dostojanstvo stradalih, dok portali moraju ozbiljnije pristupiti moderiranju komentara. Ovo nisu samo vijesti – ovo su bili naši ljudi, naši prijatelji i kolege. Bili su to ljudi koji su bili spremni izložiti vlastiti život kako bi spasili tuđi. Najmanje što im sada dugujemo jeste dostojanstvo, poštovanje i ljudskost”, poručio je Šabić.