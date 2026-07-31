Danas se očekuju gužve i povremeni zastoji, trenutno duge kolone vozila na GP Izačić i Velika Klauša

Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prelazima, saopćeno je jutros iz BIHAMK-a.

Učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprezna vožnja, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, i duža zadržavanja su očekivana.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Lašva-Kakanj (u dužini od 6 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz povremene kraće obustave.

Zbog neophodnih radova naizmjenično, jednom trakom, saobraća se na magistralnim cestama: Crna Rijeka-Jajce (u Podmilačju), granični prelaz Izačić-Bihać (most preko potoka Mrižnica) i Konjic-Jablanica (Ribićki most).

Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralnih cesta M-17 i M-16.2 u u Jablanici, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije. Potreban je poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

“Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila”, saopćeno je iz BIHAMK-a.