Saudijska Arabija priprema veliku vojnu ofanzivu, napast će morem i kopnom Jemen?

Saudijska Arabija priprema veliku vojnu ofanzivu protiv Huta morem, a moguće i kopnom u centralnom Jemenu, tvrde jemenski izvori za Guardian.

Cilj operacije navodno je razbijanje blokade koja ugrožava izvoz saudijske nafte kroz južni dio Crvenog mora.

Saudijske snage posljednjih dana primijećene su kako se povlače s istoka Jemena, što bi moglo ukazivati na pripreme za kopnenu operaciju.

Rijad istovremeno pokušava formirati multinacionalnu pomorsku koaliciju koja bi štitila trgovačke brodove od napada Huta u Crvenom moru i tjesnacu Bab al-Mandab.

Saudijsko ministarstvo odbrane saopćilo je da je 14 država, među kojima su Turska, Pakistan, Egipat, Sudan i Džibuti, podržalo zajedničku izjavu o uspostavljanju pomorske odbrambene koalicije.

Huti, koje podržava Iran i koji kontroliraju jemenski glavni grad Sanu te veliki dio obale Crvenog mora, 20. jula objavili su blokadu saudijskih brodova.

Istovremeno su odbacili tvrdnje da planiraju naplaćivati prolazak svim brodovima kroz područje pod njihovom kontrolom.

Huti tvrde da će blokada biti ukinuta kada Saudijska Arabija prekine vlastitu blokadu Jemena. Spor predstavljaju kao pitanje budućnosti Jemena, a ne kao direktan sukob povezan s Iranom.

Saudijska Arabija uključila se u građanski rat u Jemenu 2015. godine, podržavajući međunarodno priznatu jemensku vladu u borbi protiv hutističkih pobunjenika.

Rijad pozvao SAD i evropske države da se uključe

Saudijska Arabija zatražila je od Sjedinjenih Američkih Država i nekoliko evropskih zemalja, uključujući Njemačku, Francusku, Veliku Britaniju i Italiju, da se pridruže koaliciji za zaštitu plovidbe u Crvenom moru.

Evropska unija već provodi pomorsku misiju Aspides, čiji je cilj zaštita trgovačkih brodova.

Međutim, još nije jasno provode li Huti opću blokadu pomorskog saobraćaja ili su njihove mjere usmjerene isključivo protiv Saudijske Arabije.

Huti su 25. jula saopćili da su pogodili “osjetljive” objekte za transport nafte u Saudijskoj Arabiji, koji povezuju naftna polja u istočnoj pokrajini s izvoznim terminalima na Crvenom moru.

U slučaju da Saudijska Arabija, pored blokade Hormuškog tjesnaca, izgubi i pristup plovnom putu kroz Crveno more, njen izvoz nafte mogao bi biti ozbiljno ugrožen.

Prije početka rata s Iranom oko 80 posto saudijskog izvoza sirove nafte prolazilo je kroz Hormuški tjesnac.

Zbog toga je ruta preko Crvenog mora postala znatno važnija, pa se danas više od polovine saudijske nafte kopnenim putem prevozi do terminala u lučkom gradu Yanbuu.

U saudijskim napadima na Irak u srijedu je poginulo najmanje 20 ljudi, nakon što je Rijad uzvratio iračkim milicijama zbog napada na saudijska naftna postrojenja.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su zajednički američko-saudijski napadi izvedeni uz saglasnost iračke vlade, ali Bagdad tu tvrdnju nije potvrdio.

Saudijski ministar odbrane princ Khalid bin Salman održao je hitan sastanak s Trumpom i američkim potpredsjednikom JD Vanceom, na kojem se razgovaralo o narednim koracima.

Saudijska Arabija želi pokazati da je spremna braniti svoju teritoriju i naftnu industriju, ali istovremeno nastoji izbjeći dodatnu eskalaciju sukoba s Iranom.

U Rijadu navodno smatraju da se nesuglasice između Washingtona i Teherana još mogu riješiti diplomatskim putem.

Moguć napad na pokrajinu Al-Baydu

Prema jemenskim izvorima, premještanje saudijskih snaga uključuje koncentriranje vojske za mogući napad na pokrajinu Al-Baydu u centralnom dijelu Jemena.

Huti su ovu pokrajinu osvojili tokom 2020. i 2021. godine.

Sukobi između Huta Saudijske Arabije ponovo su se intenzivirali u posljednje dvije sedmice, tokom kojih su Huti napali postrojenja kompanije Saudi Aramco.

Napadi na teritoriju Saudijske Arabije uslijedili su nekoliko sati nakon saudijskih zračnih udara na položaje Huta u luci Hodeidah, kao i nakon napada na treći saudijski trgovački brod u Crvenom moru.

Saudijska Arabija i Huti više od deset godina bore se za prevlast u Jemenu, dok se krhki status quo, koji je godinama omogućavao relativan mir, urušio tokom proteklog mjeseca.

Napetosti bi mogle biti smanjene ukoliko zaljevske države i Iran postignu dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca.

Pregovori između Omana i Irana i dalje traju, a Teheran zahtijeva da svi brodovi u tjesnac ulaze sjevernom rutom, uz iransku obalu.